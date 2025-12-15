即時中心／廖予瑄報導

今（15）早10時46分台中市北屯區發生一起死亡車禍，一名20歲的勤益科技大學劉姓男大生騎著黃牌重機，行經中台科技大學旁、廍子路與仁友巷口時，不慎碰撞路口護欄，並當場噴飛，墜下約1層樓高的橋，頭部受到重創、失去呼吸心跳，經送醫搶救後宣告不治。對此，校方表示哀慟，後續將請系辦協助慰問關懷家屬，並協助處理保險金等事宜，教師、教官也會持續關心。

事情發生在今日早上，一名勤益科大的劉姓男大生騎著黃牌重機行經中台科技大學旁、廍子路與仁友巷口時，不明原因，撞上路口護欄，導致他直接噴飛，並墜落約1層樓高的橋下；劉男頭部受到重創，當場失去呼吸心跳。

廣告 廣告

快新聞／勤益科大男學生「無照」騎黃牌重機自撞亡 校方沉痛證實了

重機橫躺在馬路上。（圖／警方提供）

警消獲報到場後，也立即將劉男送往慈濟醫院急救，但經搶救後，仍宣告不治。

警方表示，劉男有普通機車駕照，但沒有大型重機駕照，詳細肇事原因，仍待檢警進一步調查釐清。

對此，勤益科大也沉痛證實，「十分哀慟」，並指出，目前已請學生所屬系辦協助慰問關懷家屬，及協助申請學生平安保險理賠、學產基金及相關急難慰助事宜；並請系辦公室與導師、系輔教官持續關懷；另外，也會審酌是否對劉男的班級實施輔導，進行生命教育及團體輔導等必要作為。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／台中男大生「無照」騎黃牌重機自撞亡 校方沉痛證實了

更多民視新聞報導

最新／中台科大旁死亡車禍！20歲騎士「無重機駕照」自撞噴飛 「頭部重創」送醫不治

台中重機騎士撞護欄墜橋亡 彰化追撞事故孕婦傷

最新／淡水無照男騎士「鬼切」路邊 後方護理師撞上「頭部重創」不治

