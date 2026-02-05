台中男大鬧逢甲夜市！暴走嗆「找你麻煩」竟是看魔術鬧烏龍 慘遭警壓制

記者林意筑／台中報導

楊男情緒失控大鬧逢甲夜市，遭員警壓制帶回並移送偵辦。（圖／翻攝畫面）

台中逢甲商圈是許多觀光客必打卡景點之一，經常有街頭藝人前往設攤賣藝。日前有名魔術師「馬克」用觀眾手機找出指定撲克牌，透過撲克牌與手機展現魔術手法，吸引圍觀遊客大讚，不過事後卻有名參與魔術過程的男子稱魔術師偷竊手機，大嗆「天天來你攤子找麻煩」，且情緒失控暴走大鬧，警方獲報趕抵時發現男子的手機就在自己的包包內，但因行為涉及恐嚇及妨害公務，最終被壓制帶回並移送偵辦。

本月4日凌晨0時30分許，逢甲商圈仍有許多遊客人潮，其中有一攤魔術道具攤前吸引大批民眾，魔術師「馬克」展現一段近距離互動魔術「用觀眾手機找出指定撲克牌」，並邀請現場觀眾參與。當時有名40歲楊男主動上前觀看魔術，且同意魔術師的邀請，將自己的手機交出作為表演道具。

員警要求楊男返回派出所製作筆錄。（圖／翻攝畫面）

魔術師「馬克」透過流暢的手法，引導楊男用手機在層層撲克牌中挑出指定卡牌，魔術表演順利完成，也讓圍觀民眾大讚，事後魔術師也將手機交還給楊男，男子收下手機後便轉身離開攤位。沒想到不久後楊男再度返回攤位，神情激動指控魔術師「馬克」偷竊手機，認為「馬克」心虛不歸還手機，更揚言要報警抓人。

對此「馬克」起初以為楊男是誤會，便耐心安撫，但楊男卻突然失控咆哮，恐嚇「要弄死你」、「天天來你攤子找麻煩」，一旁攤商見狀立即協助報案。轄區警方獲報趕抵了解雙方狀況後協助清查，才發現楊男的手機安然無恙的在自己包包內，並未失竊及遭偷竊。

由於楊男行為已涉及恐嚇，員警要求返回派出所製作筆錄，但楊男卻仍不服，一直反覆跳針強調「是我贏啦！」、「我贏了啦！」，甚至直言大嗆員警，後續警方要求楊男坐上警車時，男子仍抵抗不從涉及妨害公務，最終警方當場將其壓制帶回，並移送台中地檢署偵辦。

