台中男失控猛砸康是美 遭警壓制竟哭喊「放我一條生路」

台中市西屯區一間康是美藥妝店，昨天（2日）晚間發生攻擊事件。1名男子突闖入店內亂砸一通、推倒貨架商品，嚇壞店員和購物民眾，警方獲報後前往現場逮人，男子見到警方時情緒相當激動，還一度哭喊「媽媽」、「放我一條生路」，最後警方動用強制力壓制，依法逮捕送辦。

這起事件發生在昨天晚上9點多，當時男子先是往西屯區一間康是美門市猛砸安全帽，隨後進入店內後亂砸一通、還將貨架上的商品推倒，嚇壞店員及購物民眾。警方獲報後連忙趕到現場，只見男子情緒激動，遭壓制時還死命掙扎，並不斷哭喊「媽媽」、「放我一條生路」，情緒明顯不穩。

當事網友將畫面拍下PO網，只見店內被男子砸得一片狼藉，網友表示，當時跟姊姊在店內逛到一半，「有一個人拿著兇器衝進來，狂砸猛砸、砸店員砸客人，幸好沒砸到我， 謝謝警察人民的保母，第一次遇到新聞報導的攻擊事件發生在我身旁」，而該「兇器」後來也確認為安全帽。

台中警第六分局永福派出所所長周炳旭說明，涉案的49歲趙姓男子當下情緒激動，警方見趙男語無倫次、無法溝通，立即先將其壓制並逮捕帶回，訊後依涉犯《刑法》毀損罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

《上報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

