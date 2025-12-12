台中男嫌關東煮太辣退貨遭拒 竟「倒回鍋中」下場曝光

台中一名王姓男子因購買的關東煮太辣，要求退貨，遭店員拒絕後，竟直接將整碗關東煮倒回鍋子裡。（示意圖／翻攝自Pexel）





台中谷關山區一家超商昨（11）日有一名王姓男子因購買的關東煮太辣，要求退貨，遭店員拒絕後，竟直接將整碗關東煮倒回鍋子裡，隨後離去。最終王男支付500元將整鍋關東煮買下，才化解這場糾紛。

有網友在Threads發文指出，當天在台中谷關的超商遇到一名男子嫌關東煮太辣要退貨，店員表明不能退後，對方竟然直接將整碗湯水和食材倒回鍋子裡，店員最後無奈只能將整鍋關東煮銷毀，並報警處理。

和平分局谷關派出所於11日上午11時48分接獲民眾報案，到場時當事王姓男子已不在現場，隨後在街道上找到王男，並將他帶回與店家協調，最終王男同意支付500元，將整鍋關東煮全數買下。

遭受波及的超商聲明表示，「商品已第一時間全數下架、完成清潔與報廢作業並報警處理，相關損失已由當事人賠償。熟食區商品屬開封、已調理品項，合規商品售出後則不予退換貨，若有疑問可於購買前向店員詢問、理性溝通。」

