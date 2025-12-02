台中男子掉入網路愛情陷阱 想辦轉帳投資遭勸阻

（中央社記者郝雪卿台中2日電）台中市1名60歲男子結識女網友，掉入詐騙集團設下的愛情陷阱，警方今天說，男子前往銀行想辦理約定帳戶轉帳，行員發現有異報警，經員警勸說攔阻一場詐騙案。

台中市警察局第二分局說明，這名60歲男子因誤信網路交友，透過社群軟體結識1名女網友，為一睹芳顏與對方共創美好未來，而掉入了詐團編織的愛情陷阱，於是前往銀行辦理約定帳戶，所幸機警的行員發現有異，立即報警，攔阻一場詐騙案。

警方表示，昨天上午接獲北區某銀行行員報案稱疑似有民眾遭詐騙，立即趕赴現場了解，詢問行員後才知道男子欲辦理「約定轉帳」投資虛擬貨幣。

警方進一步了解，男子在交友軟體認識1名新加坡女子從事投資分析行業，且該名女子極富有愛心，忙碌之餘還經常去當動物志工，引發男子惻隱之心，而對該名女網友深信不疑。

經員警現場查看男子所欲投資的投資APP，了解過程後向男子表示，確定就是愛情詐騙，並告知如果有任何要求轉帳或下載陌生APP時，都應立即提高警覺。

警方還說，「愛情詐騙」集團常利用臉書或其他交友軟體做連結，透過通訊軟體加好友聊天，以噓寒問暖、甜言蜜語的溫情攻勢取得被害人信任，再以「手術費用」、「引薦投資管道」等理由誘使被害人匯款受騙，經員警耐心勸說，男子才恍然大悟險些落入詐騙集團陷阱，還好守住辛苦攢下的積蓄。（編輯：謝雅竹）1141202