台中男子深夜鬥毆遭利刃劃傷 警方追緝兇嫌

大甲分局警方追查揮刀嫌犯。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市大甲區昨(9)日深夜發生鬥毆事件，1名年約30歲男子右手遭利刃劃傷約長達14公分傷口，額頭也有傷痕，男子意識清楚，被送至光田醫院救治，經傷口縫合後，傷勢已無大礙。

大甲警方今日表示，員警抵達現場，雙方當事人也離開，打架原因正調閱監視器釐清，將追查揮刀犯嫌到案說明。

昨晚10時37分台中市消防局接獲報案，大甲區順天路有1名男子手部有一到很長傷口，鮮血直流，所幸意識清楚，在救護車給予簡單救護處置後，送往大甲光田醫院。

甲光田醫院指出，男子右前臂有一到長14公分、寬3公分的傷口，額頭部分也有約長2、寬0.5公分撕裂傷，兩處皆為刀傷，經緊急做清創及傷口縫合，並無大礙。

