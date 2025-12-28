台中男子被攔查才知變「失蹤人口」 竟是失聯20年女兒報的案

【記者鮮明／台中報導】台中市1名72歲的曾姓老翁，日前騎機車行經北屯區，因車牌字體斑剝模糊，被巡邏員警攔下勸導，意外發現曾翁是失蹤人口，而報案人是他20多年未聯繫的女兒，員警的積極作為，重新牽起失聯多年的父女情。

台中市警五分局水湳派出所員警劉朝榕，日前執行守望勤務巡邏經過北屯區中清路二段時，發現曾姓老翁騎著號牌字體斑剝模糊的機車，於是將其攔下勸導；當員警以警用電腦查證曾翁身分時，警用電腦突然發出警示聲並顯示「失蹤人口」。

員警詢問曾翁是否知道自己被報案失蹤，曾翁面露困惑表示不知情，員警接續說出報案人曾姓女子的名字並詢問是否為其女兒，曾翁卻表示不認識報案人，更說女兒的名字並不是報案人的名字。

曾翁隨同員警返回派出所辦理撤銷協尋後，才確認報案人真的是20多年未聯繫的女兒，原來女兒改了名字。

由於曾翁是成年人，員警依規定讓曾翁自己辦理撤銷協尋，至於為何會失聯那麼久沒聯絡？曾翁表示，雙方很久沒聯繫了，會另外找時間與女兒聯絡。員警尊重曾翁的意願，不過還是把有找到曾翁及平安的資訊通知曾女，曾女由衷感謝。

第五分局分局長劉其賢表示，為民服務是每一位警察的責任，同仁於勤務中認真攔查並積極協助久未聯繫父女，展現細心與專業，值得嘉許；呼籲民眾，年節將近，離家在外人士別忘了撥打電話給家人確認平安，減少親情掛念。

警方因曾姓老翁機車號牌不清將他攔下勸導，意外為他重牽失聯20多年的父女情。民眾提供

