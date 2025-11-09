台中男子醫院急診室咆哮大鬧 藉端滋擾公共場所判罰

台中陳姓男子今年10月到醫院急診室咆哮、大罵，台中地院法官依違反社維法開罰5仟元。(記者陳建志攝)

〔記者陳建志／台中報導〕台中1名陳姓男子，之前曾多次到醫院鬧事，今年10月又到醫院急診室向老太太借錢坐公車，醫院保全過來關心卻質疑保全羞辱他，在場謾罵、大聲咆哮，醫院報警遭警方依違反社會秩序維護法送辦，台中地院依藉端滋擾公共場所，處5仟元罰鍰。

這名陳姓男子，今年10月10日上午8時35分，在中國醫藥大學附設醫院急診室，大聲咆哮、謾罵，影響醫院的秩序及安寧，藉此事端滋擾公共場所，警方獲報依違反社會秩序維護法送辦。

廣告 廣告

陳男辯稱，當天要坐公車，去跟老太太借錢，結果保全問我為何來醫院且羞辱我，但我不記得羞辱內容，因內心不爽，所以發生口角，並說我在現場咆哮，是因為對方讓我不爽，坦承自己有時候會去鬧事，醫院的人員不希望他到醫院，不過這幾次都是醫院人員先惹他，才會故意去鬧事，整他們。

台中地院認為，陳男行為明顯藉端滋擾醫院秩序及安寧，已明顯踰越一般社會大眾觀念中所容許的合理範圍，依違反社會秩序維護法第68條第2款定，處5仟元罰鍰。

【看原文連結】

更多自由時報報導

正德佛堂「神鬼女收納」！監守自盜109張空白支票 領走4545萬元

飛來艷福？醉女上錯車 他拒勸阻撿屍性侵賠償和解仍判囚

以為「打工賺點零用錢」很簡單！60歲阿北自尊心徹底碎了

拐12歲女兒到東京按摩店賣淫 泰籍母親卻來台賣春被捕

