台中男子開車突昏迷 失控碰撞機車女騎士

（中央社記者郝雪卿台中24日電）台中市1名男子今晚開車行經北區太原六街時，突然昏迷失去意識，造成車輛失控向前碰撞路旁臨停機車，男子由救護車送往醫院急救，機車女騎士則手腳挫傷，幸無大礙。

台中市警察局第二分局說明，晚上6時11分許，67歲簡姓男子開車載著妻子，由太原北路沿太原六街往太原八街行駛。

警方初步了解，簡男疑因途中自覺身體不適，於是嘗試將車輛停靠路邊，但尚未停妥即突然昏迷，車輛隨即向前滑行至事故地點，撞上45歲陳姓女子所騎乘的機車，當時陳女正在停放機車要接小孩下課。

廣告 廣告

警方表示，簡男現場昏迷、無明顯外傷，第一時間通報消防局，由救護車送往醫院急救中，遭撞的機車騎士僅手腳擦挫傷，並無生命危險，亦未有酒駕情形。

警方指出，由於簡男昏迷無法酒測，警方已報請檢察官核發鑑定書，以進行抽血檢測釐清，目前已調閱相關佐證資料，協助釐清案情。

第二分局分局長鍾承志提醒民眾，疾病突發與身體不適，都是交通事故的高風險因子。民眾如出現頭暈、胸悶、視線模糊、低血糖等症狀，避免勉強駕駛，以免因突發疾病造成自己與他人危險。（編輯：謝雅竹）1141124