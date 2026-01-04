台中男對「女友2幼女」伸狼爪 稱：猜拳輸就要陪睡

台中地方法院近日審結一起長期同居性侵案件。（示意圖／翻攝自pixabay）





台中地方法院近日審結一起長期同居性侵案件，一名男子在與女友及其兩名未成年女兒同住期間，藉由夜間共處空間之便，持續對姊妹二人施以猥褻行為。法院認定其行為嚴重侵害兒童身心發展，依多項妨害性自主罪責，合併判處有期徒刑5年6月，全案仍可依法提出上訴。

該名男子自民國107年起與女友及其兩名女兒同住，四人長期擠在同一間臥室生活。（示意圖／翻攝自pixabay）

判決指出，該名男子自民國107年起與女友及其兩名女兒同住，四人長期擠在同一間臥室生活。明知兩名女童尚未成年，男子卻自110年間開始，趁夜深時姊姊熟睡於上下舖下層之際，頻繁對其身體私密部位進行猥褻，犯行密集，平均約每三天一次。

法院審理後統計，男子對姊姊的猥褻行為在不同期間累計多達百餘次。至於妹妹，男子亦多次藉機下手，包含以「猜拳輸了就要陪睡」為名義誘騙，或在對方明確抗拒下仍強行猥褻，甚至在春節期間共看筆電時再度犯行。相關行為橫跨110年至112年間，直到妹妹向校方師長吐露實情，案件才因此曝光。

辯護人主張被告已與被害人達成和解，且多年同住「宛如家人」。（示意圖／翻攝自pixabay）

庭審過程中，辯護人主張被告已與被害人達成和解，且多年同住「宛如家人」，是因一時失去分寸才鑄成大錯，請求法官依刑法第59條酌情減刑。

不過合議庭法官並未採信該說法。判決明確指出，被告身為同居長輩，理應肩負保護責任，卻反而利用被害人年幼、性知識不足及無力反抗的弱勢處境，反覆侵犯其身體自主權，犯罪時間長、次數多，情節極為嚴重。加上被告於審理期間曾有翻供情形，難認具備任何值得同情的因素，因此不予減刑。

法院對此案做出判決。（示意圖／翻攝自pixabay）

最終法院依104次成年人故意對兒童犯乘機猥褻罪、81次成年人故意對少年犯乘機猥褻罪等，一共188罪判他合併執行5年6月。法院亦在判決理由中強調，由於本案宣告刑已超過2年，不符合法律規定的緩刑要件，被告必須實際入監服刑，為其對被害人造成的長期傷害承擔刑責。

東森新聞關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110

