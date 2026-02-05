台中男小吃店用餐突遭刺傷右肩 警方漏夜逮獲犯嫌

（中央社記者郝雪卿台中5日電）台中市一名男子昨晚在北區某小吃店用餐時，突然遭對桌男子持利器刺傷右肩並逃逸，警方今天表示，經漏夜追查，於凌晨2時多逮獲犯嫌，全案依恐嚇公眾罪及傷害罪嫌移送偵辦。

台中市警察局第二分局說明，昨晚7時54分接獲報案，指稱北區漢口路三段一間小吃店內發生傷人案件，有民眾遭人持利器刺傷後，犯嫌隨即逃逸，立即派遣線上警力趕赴現場，迅速封鎖現場並掌握傷者狀況。

警方表示，員警到場時，犯嫌已不在現場。傷者右肩近鎖骨處遭利器刺傷，所幸意識清楚、無生命危險，經警方戒護由119救護人員送醫治療。

警方初步了解，案發時傷者與女性友人前往小吃店用餐，店內對面桌原有1名女性顧客（犯嫌的母親）點餐後入座，犯嫌隨後進入店內。用餐期間，雙方並無衝突情形。

警方指出，就在這名女性顧客打包餐點離開後，傷者也用餐完畢準備離席之際，犯嫌突持利器朝傷者右側鎖骨上方刺擊一刀，隨即轉身離開店內逃逸，行徑相當突然。

由於這家小吃店才開業約3週，尚未裝設監視錄影設備。第二分局隨即成立專案小組，針對案發時間及可能逃逸路線，持續擴大調閱周邊監視器影像及查訪附近店家與住戶，逐一比對、交叉分析相關畫面，全力釐清犯嫌身分及動向。

警方表示，專案小組連夜追查，鎖定50歲林姓男子涉有重嫌，並於今天凌晨2時50分許，在其位於北區的住處查獲到案，依法帶返偵辦，釐清犯案動機，全案依恐嚇公眾罪及傷害罪移送台中地檢署偵辦。（編輯：張雅淨）1150205