台中男帶槍吃黑輪！包包摔地「嚇呆眾人」 竟拿去應徵想抵押300元

台中一家黑輪店日前發生驚人事件，一名前來消費的黑衣男子竟然不慎從包包掉出一把疑似衝鋒槍的槍枝，嚇壞店內所有人。事件更令人匪夷所思的是，這名男子隨後前往隔壁人力仲介公司應徵工作時，竟然亮出槍枝想以6萬元出售，遭拒後還試圖以槍枝抵押300元。這起離奇事件不僅證實了「客人不一定有錢，但可能有槍」的網路傳言，也引起警方高度關注，目前已展開追查。

事件發生在台中一家黑輪店，當時一名身穿黑衣的男子點了30元的菜頭準備應徵工作。在等待的過程中，他放在椅子上的綠色大包包突然掉落地面，發出巨大聲響，包內竟掉出一把疑似衝鋒槍的槍枝。店家表示，當下所有人都嚇傻了，空氣彷彿凝結，大家不知該如何反應。黑衣男子很快彎腰將槍撿起，連同衣物一起裝回包包。

黑衣男包包掉「衝鋒槍」 想賣６萬救急。(圖／民眾提供)

店家事後描述，他們看到槍掉出來時完全不知道該說什麼，只能呆站在原地。有民眾表示，聽到這件事感到非常恐怖，認為如果當時有人尖叫，情況可能會更危險，男子可能會拿起槍對著他們。這讓店家開玩笑地請客人以後不要帶槍來吃黑輪。

店家開玩笑地請客人以後不要帶槍來吃黑輪。(圖／民眾提供)

更令人驚訝的是，店家後來從隔壁人力仲介公司得知，這名黑衣男子在應徵工作時，竟然將槍放在桌上，向老闆表示自己手頭緊，想以6萬元出售。遭到拒絕後，他又提議將槍押在那裡，換取300元，表示之後會回來取。面對這種奇特的應徵方式，該男子自然未被錄取，隨後帶著槍離開了現場。

警方表示，雖然尚未接獲相關報案，但已得知此事，並根據男子的特徵向店家進一步了解情況，目前已展開追查行動。這起離奇事件再次提醒大家，在公共場所仍需保持警覺，以確保自身安全。

