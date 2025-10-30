台中男恐嚇「殺了你」判拘役 凌濤嗆絕對究責到底：青鳥別越過言論自由界線

桃園市議員、國民黨智庫副執行長凌濤因常在政論節目上發言，被台中一名官姓男子看到布滿凌濤言論，到其臉書下留言稱「殺了你」等暴力威脅言論，並辱罵三字經，經凌濤報案提告後法院判決，官男留言有極端暴力、夾雜詛咒及加害具體行為，依恐嚇罪判拘役40日，可上訴；凌濤今（30）日在臉書發文指出，即將迎接明年九合一大選，他要提醒青鳥、激進政治人士、及綠營側翼網紅，發表言論不得逾越「言論自由」界線，否則自己的法律團隊絕對會究責到底。

廣告 廣告

凌濤表示，他一向認為公眾發表言論必須兼顧資料的正確性、邏輯、理性，代表市民檢驗，認真監督、全力服務、研擬政策；對於人身攻擊、性命威脅、造謠，是絕對不會受到社會接受。特定網友先前在臉書留言，台中地院認為其具極端暴力、夾雜詛咒及加害具體行為，依恐嚇罪判拘役40日，「司法正義還是會關照社會公義」。

凌濤說，很遺憾大罷免期間青鳥洗版造謠，甚至有激情的狂熱者發出性命的威脅，他也有家人、辦公室同事、朋友要保護，對於極端攻擊性言論，一定採取法律行動，而且說到做到，今日法院判決該人士處以拘役之罪刑。

凌濤也嗆聲，即將迎接明年九合一大選，他要提醒青鳥、激進政治人士、及綠營側翼網紅，發表言論不得逾越「言論自由」界線，否則自己的法律團隊絕對會究責到底。

更多風傳媒報導

