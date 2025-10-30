台中男恐嚇「殺了你」判拘役 凌濤扯青鳥：發表言論須正確、邏輯、理性

記者陳思妤／台北報導

凌濤回應盧秀燕不選國民黨主席。（圖／翻攝畫面）

台中官姓男子因不滿國民黨桃園市議員凌濤討論「武統台灣」爭議時的言論，到凌濤的臉書留言辱罵三字經，還恐嚇「殺了你」，凌濤報案提告後，台中地院今（30）日判處對方依恐嚇罪判拘役40日。對此，凌濤稱，一向認為公眾發表言論必須兼顧正確性、邏輯、理性，性命威脅絕對不會受到社會接受，即將迎接九合一大選，提醒青鳥發表言論不得逾越「言論自由」界線，否則法律團隊絕對會究責到底。

官姓男子到凌濤臉書留言恐嚇「言論自由沒有底線嗎？殺了你一定成真也必然成真！跟武統一樣」，遭到凌濤報案提告。台中地院審理時，官姓男子者主張是不滿凌濤在節目中對於「武統台灣」發表言論的反問，應該受到言論自由保障，自己沒有要恐嚇凌濤，而是以問句來反問，且事後有刪除貼文跟道歉。不過，台中地院認為，恐嚇意圖強烈，今日依恐嚇罪判官男拘役40日。

對此，凌濤說，一向認為公眾發表言論必須兼顧資料的正確性、邏輯、理性，代表市民檢驗，認真監督、全力服務、研擬政策；對於人身攻擊、性命威脅、造謠，是絕對不會受到社會接受。

凌濤指出，特定網友先前在臉書留言，台中地院認為其具極端暴力、夾雜詛咒及加害具體行為，依恐嚇罪判拘役40日。「司法正義還是會關照社會公義」，他稱，很遺憾大罷免期間青鳥洗版造謠，甚至有激情的狂熱者發出性命的威脅，他也有家人、辦公室同事、朋友要保護，於是對於極端攻擊性言論，一定採取法律行動，而且說到做到，今日法院判決該人士處以拘役之罪刑。

凌濤還說，即將迎接明年九合一大選，他要提醒青鳥、激進政治人士、及綠營側翼網紅，發表言論不得逾越「言論自由」界線，否則法律團隊絕對會究責到底。

