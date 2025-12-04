台中男成人展親熱女優！遭男粉忌妒「惡剪極樂片」

社會中心／楊佩怡報導

近期台中一名男子A男（化名）因參加成人展活動，在台上與AV女優進行 VR 實境互動的影片，竟被現場觀眾B男（化名）惡意剪輯並公佈個人資訊，導致其隱私及名譽受損。台中地方法院日前審理此案，認定被告B男違反《個人資料保護法》及侵害人格權，判決須賠償被害人A男新台幣 4 萬元精神慰撫金。





台中男成人展與女優親密互動！男粉竟惡剪「7秒極樂片」傳600人群組

台中男被抽到與女優進行親密互動，遭台下男粉忌妒，惡剪影片上傳百人群組。（示意圖與本事件無關／翻攝自臉書粉專《TRE 台北國際成人展》）

根據裁判書指出，A男在2024年8月11日參加一場成人展，並獲得主辦方 AV+抽選上台，體驗與 AV女優進行 VR 實境親密互動的機會。沒想到，B男對A男上台互動的行為心生不滿，竟將全程2分52秒的影片惡意剪輯成僅 7 秒的短片，並將影片上傳至多個 LINE群組，其中還包含630人、500人的群組。不僅如此，B男還在群組公佈了A男的個資、職業及工作地點；此舉立刻引起群組內的網友們對A男進行公審，對其名譽及隱私造成嚴重侵害。

惡剪台中男VR互動影片的男粉，最終遭判精神慰撫金以4萬元。（示意圖與本事件無關／民視新聞資料照）

經法院查證，被告B男因非法公佈個資行為，已先被台中地方法院以刑事簡易判決，依《個人資料保護法》第 41 條的非公務機關非法利用個人資料罪，判處有期徒刑 2 月確定。原告A男則依據侵權行為及個資法規定，對B男提起民事訴訟，請求賠償新台幣 100 萬元精神慰撫金。最終，台中地院審酌兩人的年齡、職業、經濟能力，以及被告的加害情節與原告所受精神痛苦程度，裁定精神慰撫金以4萬元為適當。

