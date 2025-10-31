台中男拿打火機燒螞蟻出事了！衛生紙起火…揮衣救火「燒毀房東5間房」

記者吳泊萱／台中報導

台中男在租屋處拿打火機燒螞蟻，不慎引發火警，燒毀5間套房。（示意圖／資料照）

台中一名59歲賴姓男子，因為在租屋處的電腦桌上看到螞蟻，竟拿打火機火燒螞蟻，結果打火機不小心掉在地上，引燃電腦桌及地板上的衛生紙，賴男情急下拿衣服蓋住起火的衛生紙，結果衛生紙飛走，火勢一發不可收拾，燒毀5間出租套房。事後房東及3名房客怒告賴男求償，法院考量賴男承諾賠償，已與2名租客達成和解，依失火罪判40天拘役，得易科罰金4萬元。

檢警調查，賴男自2019年起向台中一名王姓房東承租3樓303套房，但在今年4月3日晚間6時許，賴男在電腦桌上看到螞蟻，竟拿打火機燒螞蟻，期間打火機掉到地上點燃電腦桌及地上的衛生紙。賴男為了滅火，拿衣物蓋住起火的衛生紙，結果衛生紙飛到旁邊點燃一包垃圾及另一包衛生紙，火勢一路延燒至公共區域，一共燒毀5間套房。

王姓房東表示，自己將3樓隔成10個房間出租，賴男引發火警燒毀5間套房；其餘3名房客也因火警造成財物損失，紛紛向賴男提告求償。

法院審酌賴男坦承犯行，且已與其中2名租客達成調解，承諾賠償損失，加上賴男無前科紀錄等一切情狀後，依失火罪判處40天拘役，得易科罰金4萬元；全案可上訴。



