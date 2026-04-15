台中男持刀狂吼鬼叫鬧社宅 住戶嚇到不敢倒垃圾

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中部中心 / 中部綜合 報導

台中東區社會住宅有住戶控訴，有住戶時常拿著棍棒甚至刀子，在社區咆哮，人心惶惶，周遭住戶不敢靠近，嚇到連垃圾都不敢去倒。而且男子還在住家門口掛了一把刀，最後是管委會勸說才願意拿下來。轄區警方表示，男子日前也曾在走廊上點火，影響社宅安全，涉及公共危險罪，依法送辦。





台中男製造噪音被規勸情緒失控 狂吼鬼叫拿刀械揮舞嚇壞社宅住戶

男住戶不滿被規勸製造噪音 竟然不高興情緒失控 大吼大叫還拿刀揮舞。（圖／threads）

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男子情緒激動，在社宅一樓大聲咆哮，還疑似拿刀械棍棒揮舞，住戶不敢靠近，就怕被對方看到，男子不斷狂吼鬼叫，事情發生在14日晚上，該名社宅住戶情緒失控，通報警方，員警請來救護車，將人送醫。事情發生在台中東區這處社會住宅，住戶控訴，該名住戶情緒極不穩定，甚至之前還在家門口掛了一把刀，嚇的鄰居人心惶惶，根本不敢靠近





台中男製造噪音被規勸情緒失控 狂吼鬼叫拿刀械揮舞嚇壞社宅住戶

警方多次到社宅通報處理 該名住戶因為違反住民公約扣分滿１００分 後續將進行遷讓程序。（圖／threads）





加上這處大型的社會住宅，住了不少長者和小孩，甚至有住戶，連夜搬離，不敢再住。都發局表示，男子長期脫序失控，已經違反住民生活公約扣分達100分，依照租賃契約在去年8月4日終止，但男子未依照規定搬離，在同年11月提起民事訴訟，聲請強制執行，後續將依照規定，執行強制遷讓程序。





原文出處：台中男製造噪音被規勸情緒失控 狂吼鬼叫拿刀械揮舞嚇壞社宅住戶

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