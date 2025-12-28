台中男持刀追砍清潔隊員 遭法院裁定羈押

蔡姓男子拿著西瓜刀，想找清潔隊員理論，當時隊員躲在車上，拍下這驚恐瞬間並且報警，警方到場後隨即將持刀男子逮捕，並移送地檢署偵辦。

台中清水分局大楊派出所所長林士欽指出，「獲報後隨即啟動優勢警力趕赴現場，現場即時將蔡嫌以現行犯逮捕到案。」

事情發生在27日早上11時多，台中清水神清路這條巷弄，64歲的蔡姓男子拿著預藏的西瓜刀，看見清水區清潔隊的垃圾車抵達時，亮刀要找王姓隊員，情緒還相當激動。原因是因為26日倒垃圾時，沒趕上垃圾車還跌了一跤。

廣告 廣告

附近住戶說：「26日他跌倒啦，跌了之後可能喘還是怎樣，我跟他講話就啞啞的，他回去很生氣的樣子。」另一位住戶則表示，「整排住戶大家慢慢丟，也都丟得到呀，怎麼會說只有他沒丟到。」

而清潔隊員被攻擊的事件頻傳，以中台灣來說，像是南投竹山，有民眾因未確實分類，清潔隊員勸導並請他帶回，但卻被怒罵甚至出腳攻擊，雲林在今年5月，分別在水林和斗南都各有一起，台中則是首次發生。

清潔隊則表示，除了加強宣導同仁執勤安全，也呼籲民眾要理性。

台中市環保局清水區清潔隊長邱雅琳表示，「區隊將針對相關同仁持續加強心理關懷輔導，並提醒執勤人員隨時注意周遭環境，如遇有突發狀況務必迅速逃離現場，保護自己為優先。」

而台中檢方27日晚間，對蔡姓男子進行複訊，認定他涉犯《刑法》妨害公務、恐嚇危害安全等罪嫌重大，且有反覆實行恐嚇犯罪之虞，有羈押之原因及必要，向法院聲請羈押獲准。