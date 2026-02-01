台中男持棍毆打黑狗 動保處獲報收容安置

黑狗淒厲的慘叫聲劃破夜空，民宅的黑衣男子拿著棍狀物，朝黑狗身上一連打了好幾下，黑狗害怕得蜷縮躲到角落，整個虐狗行為都被看不下去的民眾拍下，並報警處理。

目擊虐狗民眾表示，「我是聽到蠻久才起來看的，因為我就覺得有異樣，不曉得是拿什麼東西，看起來黑黑的打牠，就抓著一直打牠，那隻狗就一直哀號。」

台中市動保處1月31日晚間會同警方到場，飼主坦承，30日晚間因為被飼養了2年的黑狗咬傷腳，一時氣憤才會動手毆打，動保處當場扣留犬隻並送動物醫院檢查。

廣告 廣告

台中市動保處秘書阮斐瑜說明，「犬隻送醫後發現眼睛左下角有受傷，已進行適當的醫療處置。另有關民眾質疑扣留的犬隻與影片受虐犬隻不同，動保處將持續與警方合作調查釐清。」

動保處表示，飼主故意傷害犬隻、也未辦理寵物登記及未絕育，依《動保法》最重可處罰新台幣34萬元，並將飼主列為禁止飼養動物黑名單。

對於在私領域虐待動物，動保團體認為，《動保法》的新修法提案中，對於動保檢查員的職權強化，相當重要。

台灣動物平權促進會執行長林憶珊指出，「這案件是剛好被發現，可是除了這樣的一個案件之外，台灣到處這樣的案件是不見光的 ，就是默默地就發生，但是也因為它在私領域，我們沒有辦法處理，所以我覺得《動保法》這條修法是非常重要的。」

動保團體也提到，飼養犬貓寵物的比例逐年增加，民間很希望能設置動保警察，才能更專責、也更專業地來處理類似虐待動物的案件。