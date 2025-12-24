台中男提告總統賴清德 進法院攜99cm長劍被攔 沒告成先沒收再罰2千元

記者陳佳鈴／台中報導

男子攜帶的太極劍長達99公分，其中金屬刀刃佔77公分。雖然刀刃並未開鋒，但劍尖呈尖銳造形，法官認為仍是有一定的危險性。（示意圖／搜狐網）

一名林姓男子於今年 6 月間攜帶一把長達 99 公分的「太極劍」前往台中地方法院，聲稱欲對賴清德總統按鈴提告，隨即在安檢口遭警攔下。這名男子沒告成，自己的行為反倒先違反社維法！台中地院一審裁罰林男新台幣2,000 元並沒入該劍；林男不服提起抗告，辯稱帶劍是為了「增加運勢」與「防身」，但二審合議庭認定其行為已逾越正常使用目的，駁回抗告，全案定讞。

該起事件發生在6月11日下午4時許，林姓男子通過台中地院大門安檢時，感應門發出警報，法警當場在其隨身物品中發現一把金屬製太極劍。警方到場後，認定該劍具有危險性，依違反《社會秩序維護法》送辦。

林男向警方表示，這把劍是多年前在鹿港老街購買，平時僅在公園練身體。當天他前往法院是要按鈴申告總統，之所以帶著寶劍隨行，是希望藉此「吸引眾人注意」。

不過男子攜帶的太極劍長達99公分，其中金屬刀刃佔77公分。雖然刀刃並未開鋒，但劍尖呈尖銳造形，若用以擊刺，在客觀上足以威脅他人生命及身體安全，被判定為具有危險性與殺傷力之器械。

林男在抗告時主張，太極劍是用來「增加運勢」與「防身」的珍藏品，並無傷人意圖，認為不應被沒入。然而，二審合議庭審理後指出，林男並非首度到法院洽公，理應熟悉院、檢禁止攜帶危險器械的規定。此外，到法院按鈴申告顯然沒有隨身帶劍的必要，無論其主觀意圖為何，該行為已逾越了太極劍的原始使用範疇。

法院認定，林男在高度安全需求的法院內攜帶尖銳金屬器械，已對社會大眾生命安全及社會安寧產生危害之虞。合議庭最終維持原裁定，判處林男2,000元罰鍰，並沒入該把太極劍，不得再上訴。

