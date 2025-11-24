台中男撿回收雜物堆橋下！疑亂丟菸蒂引火…遭烈焰焚身活活燒死

記者吳泊萱／台中報導

台中霧峰西柳橋發生死亡火警，男子疑因抽菸引燃雜物，慘被活活燒死。（圖／翻攝畫面）

台中霧峰區西柳橋下發生死亡火警，今日（24日）上午7時許，橋下廢棄物起火燃燒，消防隊撲滅火勢後，在火場內發現一名55歲溫姓男子慘被大火燒成焦屍，已明顯死亡。警方調查發現，起火地點有大量雜物、回收物及菸蒂，研判可能是溫男菸蒂未熄引發火勢，詳細事故發生原因仍有待火調小組調查釐清。

上午7時29分許，大里區草湖溪西柳橋橋下發生廢棄物火警，警消獲報到場灌救，於7時50分撲滅火勢，警消在火場中發現一具男性焦屍，現場燃燒面積約5平方公尺。

警方調查，死者為55歲溫姓男子，不排除可能是街友，平時居住在橋下，由於現場堆放大量雜物、資源回收物及菸蒂，加上事發前周邊監視器並無可疑人士出入，初步推測可能是溫男未熄的菸蒂引發火警。目前全案已報請檢方相驗釐清死因，至於詳細起火原因仍有待火調小組調查釐清。



