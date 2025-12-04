台中男朝童扣扳機！中市府遭質疑壓案 警：偵查不公開

台中市 / 綜合報導

10月10日國慶日晚上，陳姓男子自稱喝了20包毒品咖啡包，持槍闖入住家對面的兒童游泳池內，朝游泳教練和6歲女童扣下板機，又跑到停車場砸車。案件從發生到曝光，過了將近2個月，不少家長跟民眾被矇在鼓底，他們質疑市府難道在壓案子。綠營立委批評台中市府默不作聲，市長盧秀燕面對鏡頭選擇笑而不答。轄區警方則說，案發隔天有說明案件處理情況，但為了維護偵辦的公正性，沒有公開所有偵查細節，還強調「沒有蓋牌」。

國慶日10月10日晚上，29歲的陳姓嫌犯沒穿上衣，在停車場手舞足蹈還對員警搖臀部，當天晚上他自稱吞了20包毒品咖啡包，持改造手槍闖入停車場旁的兒童游泳池，朝游泳教練和6歲女童扣下板機，幸好手槍疑似卡彈沒有擊發，但他接著又拿槍隨機敲破轎車擋風玻璃，嚇壞車內的駕駛跟女兒，一連串危險行徑警方當下將他壓制逮捕。

但這個案子10月10日發生，12月3日因為檢方的起訴書案件才曝光，將近2個月的時間，台中市民被蒙在鼓裡，附近民眾說：「我可能不會再讓小朋友來這邊上課，一定多少都會擔心。」在網路上也有不少人質疑，這事情為什麼可以壓兩個月？真的沒有壓新聞嗎？還有家長字字句句充滿著擔心，為什麼這麼嚴重這麼靠近孩子的案件，家長要在兩個月後才知道。

立委（民）蔡其昌說：「我不知道市府發生這個事情，為什麼不加以好好地面對，默不作聲直到檢方書面資料出來才看到。」對比台中市近期重大刑案，9月份在沙鹿發生的恐怖情殺案，22歲顏姓女大生被17男友揮砍30多刀身亡，警方當天正面受訪積極查緝嫌犯，但闖入泳池案件儘管沒有鬧出人命，也嚴重危及小朋友安全，市長盧秀燕被問到這個問題，記者VS.市長盧秀燕說：「(男子)朝著那個6歲女童扣板機你怎麼看？。」只看向鏡頭選擇笑而不答。

警方被質疑在第一時間並沒有將案件公開，轄區警方回應，當時獲報陳姓嫌犯持槍毀損，將人制伏逮捕後，將改造手槍等危險物品排除並立即送驗，同時發現他有施用毒品，並帶回住處搜索，後來經過檢警調查，還有其他待釐清查明的事項，為維護偵辦之公正性，沒有公開所有偵查細節及過程，警方說，後續進入偵查不公開，因此沒有說明還強調「沒有蓋牌」，只是男子持槍闖進游泳池，還對著小孩子扣扳機，市民基本的公共安全受到威脅，還被市府蒙在鼓裡，心中的不滿可想而知。

