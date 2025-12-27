台中男檢舉違停也被開單！PO文引網友論戰 警方說話了

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區近日出現一起「檢舉變被告發」的交通插曲，一名男子不滿住家附近出入口遭車輛違規停放報警，未料警方抵達後，卻發現報案人自己也將車輛停在車道上，占用通行空間，當場依法開單。男子氣憤難平，拍下過程上傳網路，試圖訴諸社會公評，卻意外引發網友熱烈討論。

第二分局永興派出所今天指出，26日下午3時許接獲民眾報案，指北區文昌東二街有車輛違停，導致出入口受阻，員警到場後發現，現場一輛轎車雖未停在紅、黃線上，但占據車道寬度，迫使其他車輛必須跨越雙黃線通行，已影響行車安全，依《道路交通管理處罰條例》告發，可罰600元至1200元。

不料警方進一步巡視周邊時，發現對向車道也有一輛黑色廂型車未緊靠道路右側停放，同樣構成占用道路違規，而該車正是報案男子所有，秉持一致標準依法舉發，並當場說明相關權益與申訴管道，卻引來男子不滿稱，他是為了等違停車輛移走，才「暫時」將車停在該處，並非故意違規，質疑警方處理方式不近人情。

同時他將與警方互動過程拍成影片，上傳至社群平台，盼網友替他評理；第二分局長鍾承志表示，檢舉他人違規固然是維護交通秩序一環，但自身也應遵守交通規則、避免占用車道或影響通行，違規行為一律依法取締；提醒用路人，停車應緊靠道路右側，不得占用車道或迫使他車跨越雙黃線，維護交通安全，從自身做起。

