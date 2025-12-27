台中男檢舉違停...自己占道也被警開單 拍影片上傳求公評
台中市一名駕駛在昨天檢舉北區文昌東二街有違停車，但警方到場時，發現該名駕駛也占用道路停車。警員依法告發，未料引來該名駕駛不滿，強調他是等人移車，才將車輛先暫停該處，也將過程拍攝影片上網，訴諸社會公評。警方表示，涉案駕駛違規事實明確，依法告發。
第二警分局永興所在26日下午3時許獲報，北區文昌東二街有違規停車、擋住出入口，警方前往開單時發現，有一輛車輛雖未停在紅黃線，但已占用道路，導致往來車輛需跨越雙黃線才能通行，依法告發，可罰600元至1200元。
不過警方另發現，對向車道也有一輛廂型車，未緊靠道路右側停放，也屬占用道路的違規，依法告發，未料卻引來該名駕駛不滿，強調他是檢舉住家門口遭人違停，才打電話報警，他是要等違停車輛移開，才暫停該處。
警方認為，全案已完成成舉發，車輛的違規事證明確，告知駕駛若收到罰單有異議，可透過法定管道申訴，但駕駛仍不滿，拍攝相關向警方抱怨過程後，上傳社群平台「社會事新聞影音」，希望外界公評。
第二警分局長鍾承志表示，檢舉他人違規固然是維護交通秩序的一環，但自身也應遵守交通規則、避免占用車道或影響通行，違規行為一律依法取締；提醒用路人，停車應緊靠道路右側，不得占用車道或迫使他車跨越雙黃線，維護交通安全，從自身做起。
