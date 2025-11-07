台中男欲領20萬現金稱要買黃金 員警、行員聯手阻詐被嫌「管太多」

即時中心／徐子為報導

一名台中男子昨（6）上午9時許至銀行，欲臨櫃提領20萬元現金，並表示要前往銀樓購買黃金等貴金屬投資。由於該男子未能立即提供投資相關證明，行員擔心其可能遭詐，遂依「警銀聯防機制」通報警方到場協助。

張姓民眾表示，當天只是想從銀行帳戶裡領出10萬元現金，到隔壁菜市場的銀樓購買一兩黃金。但銀行行員以「防止詐騙」為由，不斷詢問資金用途，並表示需通知警方到場「關懷」。他向銀行說明金錢的用途後，行員仍建議：「為什麼不買我們銀行的ETF？」張姓民眾則表示：「你要報備或有什麼程序可以，但我不接受推銷，我只買自己想買的東西。」



警方指出，員警抵達現場後，主動關懷男子資金用途與交易對象，初步了解該男子平時從事虛擬貨幣買賣，並表示提領現金係為購買黃金作為投資用途，鑒於近期社會上多起以「購買黃金」或「虛擬貨幣投資」為名的詐騙案件頻傳，甚至於日前有豐原區民眾因誤信黃金買賣而發生憾事，警方為防止再有民眾受害，遂耐心說明詐騙手法與風險，提醒其可選擇經政府核可或具公信力的金融機構及合法投資平台進行交易，以確保財產安全。



經銀行人員查核男子資金來源，並出示房屋買賣文件與代書資料比對後，確認其提領金額確為合法房屋履約獲利，並無詐騙情形，銀行隨即依程序辦理提領作業，警方亦留守現場，確保交易過程安全順利。



第六分局強調，警方啟動「警銀聯防機制」的目的，係在第一時間協助銀行查證資金流向與交易合理性，避免民眾因誤信詐騙話術而造成財產損失。近年詐騙集團常以「高報酬虛擬貨幣投資」、「低價購黃金」、「假冒理財專員推薦」等手法誘騙匯款或提領現金轉交不明對象，呼籲民眾若接獲可疑投資訊息，務必保持冷靜並撥打165反詐騙專線或向警方查證。



第六分局呼籲，打詐工作是政府當前重要國策，也是全民共識。防詐需要你我共同努力，呼籲民眾提高警覺、主動查證，與警方及金融機構攜手合作，共築防詐安全網，守護辛苦血汗錢。





