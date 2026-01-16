台中男毆打前妻致死丟包騎樓 重傷害致死等罪起訴

（中央社記者蘇木春台中16日電）台中張姓男子曾對陳姓前妻家暴，陳女因此聲請保護令，去年9月間，2人在車上爭吵，張男將對方毆打昏迷後，棄置在自家外騎樓致死亡，案經中檢偵辦，前天依重傷害致死等罪嫌將他起訴。

台灣台中地方檢察署起訴書指出，30歲張男與33歲陳女為前夫妻，張男曾因對陳女家暴，經台灣台中地方法院，於民國113年9月間核發保護令。

張男與陳女於114年9月22日上午11時，在車內發生爭執，張男以手持棍棒及徒手攻擊毆打等方式，致陳女右頭部外傷、顱腦損傷出血、重度外傷性神經軸索損傷等重傷害。

張男見對方已陷入昏迷而瀕臨死亡，竟未將陳女送醫，反於當天下午6時至隔日凌晨3時，先開車載至彰化縣某洗車場清理血跡，又將陳女放置在台中大雅區住處外騎樓後，離開現場。

待張父當日凌晨4時許，發現陳女受重傷倒在騎樓，立即呼叫救護車到場處理，但陳女於救護人員抵達前，已因重傷害、併使用多種藥物而死亡。

案經中檢偵辦後，依據證人證詞、查扣證物等證據，14日依重傷害致死等罪嫌起訴，後續將交由國民法庭審理。（編輯：張銘坤）1150116