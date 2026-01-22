台中男毆打護理師事件 醫師公會譴責籲嚴辦
（中央社記者沈佩瑤台北22日電）台中一名男子因不願接受治療，竟出手毆打護理師，導致腦震盪等傷害。醫師公會今天嚴正聲明，強調醫療暴力零容忍，呼籲司法機關從嚴偵辦，並檢討修法完善第一線醫護安全保障。
林姓男子21日凌晨因受傷，被送到台中澄清醫院中港分院，因不願接受治療欲離院，1名男性護理師上前勸阻，卻遭林男揮拳毆打，導致腦震盪等傷害，警方獲報到場將林男依法送辦。
中華民國醫師公會全國聯合會今天聲援這名護理師表示，對此事件深感震驚與痛心，除對受傷人員表達誠摯關懷與支持外，也嚴厲譴責任何形式的肢體攻擊或言語恐嚇。
醫師公會全聯會強調，急診室是守護生命的第一線，醫療人員在高度緊繃環境下救人，卻一再成為暴力受害者，這不僅危及人身安全，更嚴重衝擊醫療體系運作與民眾就醫權益。
醫師公會全聯會表示，根據「醫療法」相關規定，任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法方法妨害醫療業務執行。全聯會嚴正呼籲司法機關應依法從嚴偵辦，展現政府對醫療暴力零容忍的明確立場。
醫師公會全聯會並針對司法實務提出質疑指出，近年司法機關在認定「妨害醫療業務執行」時，範圍多採取過於限縮的解釋，往往僅限於醫師正在進行特定醫療處置的「瞬間」，才認構成妨害醫療業務。
醫師公會全聯會強調，醫療照護具有高度連續性與整體性，尤其在急診室，醫護團隊在說明病情、引導治療或維持秩序時，皆屬於執行業務的一環。若因解釋過於狹隘，導致醫療人員在這些環節遭受暴力卻無法適用醫療法保障，將使現場安全防線出現重大破口。
醫師公會全聯會呼籲，主管機關與司法機關應正視此制度性問題，透過實務溝通、指引釐清甚至檢討修法，讓法律保障能真正貼近醫療現況。政府與醫療機構也應共同強化現場安全防護，不應讓醫療人員獨自承擔風險。守護醫療安全就是守護全民健康，期盼社會各界共同努力。（編輯：張雅淨）1150122
