台中男浮出屍斑！高大成驗屍「肛溫計一插」男子說話了 結局超展開
社會中心／綜合報導
資深藝人曹西平驟然離世，掀起網路上對「屍斑出現時間」的討論。對此，法醫高大成強調，單靠屍斑來推斷死亡時間相當不可靠，實務上必須同時綜合判斷屍斑、屍溫與屍僵，不能只憑肉眼下結論。他也分享親身經驗，曾接獲通報指有人倒臥在台中車站地下道，現場被認定已死亡，但他到場後依程序量測屍溫，「溫度計才剛從屁股插下去」，對方竟瞬間跳起來大喊：「你在幹嘛！」相關片段曝光後，讓不少網友笑說：「第一次聽高大成說這種事，居然不覺得可怕。」
高大成分享過往的經驗，某次接獲通報有人倒臥台中車站地下道，被判斷已死亡。（圖／民視資料照）
根據《ETtoday新聞雲》報導，高大成分享過往的經驗，某次接獲通報有人倒臥台中車站地下道，被判斷已死亡。他到場後依程序量測屍溫，「把溫度計從屁股插下去」，沒想到對方竟然直接彈起來大喊：「你在幹什麼！」讓高大成當場愣住嚇到。他強調，屍斑、屍溫、屍僵確實是早期研判死亡的重要依據，但仍應多方確認，特別是年長者或體弱者，體溫偏低、血液循環差，屍斑可能提早浮現，「如果只看皮膚狀況，非容易誤判」。
談到曹西平的個案，高大成指出，外界注意到死者前一天仍曾在社群平台發文，看起來並無異狀，家屬也透露他本身有高血壓病史。高大成表示，高血壓本來就是猝死的高風險因素，尤其天氣寒冷時，半夜突發中風或心肌梗塞的情況其實相當常見。他也再次強調，並非屍斑完全不能作為參考，而是必須與屍溫、屍僵一併評估，且需依照完整程序進行，包括觸摸、觀察，確認是否仍有反應。高大成直言，若未經充分判斷就過早宣告死亡，不僅在醫療處置上可能出現問題，也可能讓家屬留下無法彌補的遺憾。相關片段也在社群上，掀起網友們討論留言，「第一次聽高大成說故事 我不那麼害怕」、「揪肛溫欸」、「這劇情..我以為又是Ai」。
原文出處：台中男「躺路邊」浮出屍斑！高大成驗屍「肛溫計一插」男子說話了 結局超展開
