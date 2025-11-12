台中男深夜索免費餐遭拒 怒砸小吃店被壓制警送辦

（中央社記者趙麗妍台中12日電）台中市東區東英路、十甲路口一家小吃店，昨天深夜有男子索求免費供餐，遭店員拒絕後竟以言語怒罵，又與其他顧客發生衝突，更衝進店內破壞物品；警方到場，將已被壓制男子帶回偵辦。

台中市警察局第三分局今天發布文字稿，11日深夜11時15分，東區東英路與十甲路口附近一家小吃店，36歲楊姓男子因飢餓上門詢問店家是否可免費用餐，遭林姓女店員拒絕後，他持續以沒有同理心等言語騷擾。

一旁用餐32歲曾姓男顧客上前勸阻，楊男情緒激動將店內食物丟向曾男，雙方有肢體衝突，並追逐至店外，楊男又返回店內並破壞店內物品，隨後衝到廚房亂丟菜刀、食材等，一旁其他民眾協助將他壓制、報警。

警方到場後將楊男帶回派出所，全案詢後依傷害罪、毀損罪、妨害自由、妨害名譽罪嫌移送台中地檢署偵辦；另加強夜間巡邏，避免其他滋事情形發生。（編輯：陳仁華）1141112