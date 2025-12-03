台中男玩命演出！躺路口「緩慢滾動」嚇壞路過人車…脫序行徑全都錄

記者吳泊萱／台中報導

台中大里區出現「打滾怪客」，男子躺在車道上滾動，嚇壞路過民眾。（圖／網友boting_ko授權提供）

台中大里區出現「打滾怪客」，昨日（2日）下午3時許，一名男子因不明原因躺在馬路上打滾，先是在車水馬龍的路口斑馬線上亂滾，接著又躺到機慢車道滾動，詭異行徑嚇壞目擊民眾。警方表示，目前尚未接獲民眾報案，但男子行為已違法，將通知對方到案，並依《道路交通管理處罰條例》處500元罰鍰。

畫面拍下，白衣男子躺在中興路是一段的機慢車道上緩慢滾動，公車司機被擋住去路，只能打亮雙黃燈看男子表演，路過車輛見狀也紛紛放慢車速。男子滾了幾圈發現沒人理他，又自行起身，穿上放在一旁的拖鞋離開。

男子在車水馬龍的中興路口來回滾動，脫序舉動令人捏把冷汗。（圖／翻攝畫面）

但男子的誇張行徑還不只這一樁，早在5分鐘前，他躺在中興路的路口斑馬線上來回滾動，完全無視交通號誌及身邊往來車輛，脫序行徑讓目擊民眾看了冷汗直流，事後畫面被PO上網，引發熱議。

警方表示，目前並未接獲民眾報案，但男子行為恐涉《道路交通管理處罰條例》第78條第1項第4款，可處500元罰鍰，將通知男子到案說明，予以裁罰與勸導，避免類似行為再次發生。

