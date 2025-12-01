台中男疑吸喪屍煙彈開車上路 北屯好市多停車場釀連撞３車

李男疑毒駕前往北屯好市多採買，在四樓停車場內連撞其他三輛車。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

四十一歲李姓男子三十日下午開車前往台中市北屯區好市多採買，開車離場時，在四樓停車場內連撞三輛車，幸未造成人員傷亡，警方到場時，發現李男神情恍惚，經唾液毒品快篩後，發現呈現喪屍煙彈的陽性反應，將採尿送驗，初步先依違反道交條例告發，移置車輛。

台中市第五警分局三十日下午四時許獲報，北屯區好市多停車場內有車禍，警方發現，李姓男子在四樓停車場內，駕駛Ｌｅｘｕｓ轎車先擦撞停在車格內的兩輛車後，倒車時再撞停車場柱子，接著再衝向另輛在停車場內行駛中的休旅車，幸未釀成傷亡。

員警到場發現，李男精神恍惚，疑似施用毒品後駕車，經李男同意後，實施唾液毒品快篩呈依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）的陽性反應，先依違反道路交通管理處罰條例第三十五條掣單舉發，移置保管車輛；另涉毒品案件部分，將俟尿液檢驗結果後依法移送偵辦。