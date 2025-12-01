台中男疑吸喪屍煙彈開車上路 北屯好市多停車場釀連撞３車
記者陳金龍／台中報導
四十一歲李姓男子三十日下午開車前往台中市北屯區好市多採買，開車離場時，在四樓停車場內連撞三輛車，幸未造成人員傷亡，警方到場時，發現李男神情恍惚，經唾液毒品快篩後，發現呈現喪屍煙彈的陽性反應，將採尿送驗，初步先依違反道交條例告發，移置車輛。
台中市第五警分局三十日下午四時許獲報，北屯區好市多停車場內有車禍，警方發現，李姓男子在四樓停車場內，駕駛Ｌｅｘｕｓ轎車先擦撞停在車格內的兩輛車後，倒車時再撞停車場柱子，接著再衝向另輛在停車場內行駛中的休旅車，幸未釀成傷亡。
員警到場發現，李男精神恍惚，疑似施用毒品後駕車，經李男同意後，實施唾液毒品快篩呈依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）的陽性反應，先依違反道路交通管理處罰條例第三十五條掣單舉發，移置保管車輛；另涉毒品案件部分，將俟尿液檢驗結果後依法移送偵辦。
其他人也在看
日本達摩寺遭闖入破壞！中國女遊客越線毀「TW」圖案 台日網友怒炸
近期中日關係持續緊繃，中國官方雖呼籲民眾「暫時避免赴日旅遊」，大阪知名景點勝尾寺仍吸引大批遊客造訪。然而，這座以滿園達摩聞名的寺院，近日卻傳出中國遊客跨越保護線，動手破壞寺內排列的臺灣形狀與「TW」字樣達摩群，引發台日網友怒火。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
欠1萬修車費！17歲少年打工還債 遭惡煞砍到臟器外露
只因為一萬多塊就把人砍成這樣！深入追蹤這名17歲工讀生，曾三進三出這家店、生活狀態不穩定又很需要錢，他因為跟嫌犯借機車、有1萬多修車費，欠了兩個月都沒還，嫌犯一氣之下找7名同夥跑到美食商圈砍人，警方獲報後展開追緝，4小時後8人都落網，依殺人未遂罪移送法辦。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
機車被偵測到「車牌異常」遭攔 警：你車牌註銷了啊
台中警方巡邏，發現一台機車，車牌已經遭到註銷，立刻攔下騎士，經員警盤查，騎車的陳姓男子竟然也不知道自己的車牌被註銷，後來發現是強制險沒有續保，警方當場開罰。 #車牌異常#強制險沒有續保#開罰東森新聞影音 ・ 1 天前
台61車禍「工程防撞車整個被鏟起」休旅車卡車底…22歲男重傷送醫
台61線西濱快速道路昨（11月30日）發生一起死亡車禍。一名張姓男子（22歲）駕駛休旅車行經雲林麥寮南下路段時，不明原因追撞上正在施工的工程防撞車，休旅車直接卡進工程車底下，張男因此受困；消防救護人員到場後，隨即將人救出，但張男已無生命跡象，緊急送醫搶救仍宣告不治。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
國道摔出車是「跳車」！ 男被押找女友籌錢冒險逃
昨天國道 一名男子 竟然從轎車 摔落！警方證實，男子是自己跳車的，因為他和前女友，有債務糾紛， 前女友找人押著他，要到嘉義 找現任女友 籌錢，這名男子不想連累女友，因此 冒險跳車，不過這是跳車男子單方面的說法，警方還要找車上的其他人調查。 #國道#跳車#債務糾紛東森新聞影音 ・ 1 天前
新／才剛控前妻「名媛界大S」脫產！夜店大亨夏天倫與女友遭砍雙雙送醫
知名夜店大亨夏天倫日前因與被稱為「名媛界大S」的前妻黃廉盈爆發財務糾紛，再度成為外界焦點，沒想到今天晚上18時許,與女友在民生東路三段一處大樓地下室遭不明人士設伏襲擊，2人受傷送醫，所幸均意識清楚。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
才控前妻「名媛界大S」脫產！夜店大亨夏天倫驚傳「手臂遭砍傷」送醫
社會中心／綜合報導在信義區打造夜店版圖、有「夜店大亨」之稱的夏天倫，日前因與被稱為「名媛界大S」的前妻黃廉盈爆發財務糾紛，再度成為外界焦點。沒想到今（30日）晚間又傳出意外事件，他與女友行經途中遭人持利器攻擊，手臂被劃傷後緊急送往醫院。至於整起案件的經過與動機，警方已介入調查，正進一步釐清相關細節。民視 ・ 22 小時前
亡兒最後傳訊！她淚崩「母困21樓沒人能幫」
[NOWnews今日新聞]香港大埔宏福苑26日發生大火，7棟大樓同時延燒，逾43小時才撲滅火勢，至少造成128人死亡。一名倖存的住戶淚崩回憶，72歲、行動不便的母親獨自被留在21樓，她在樓下不斷打電話...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
Yamaha Jog E只賣3.2萬！搭Honda換電技術上路
面對日本即將在2025年11月上路的50c.c.以下輕便摩托車新排放法規，Yamaha近日正式釋出旗下全新電動輕便車款Jog E資訊，並確認將於2025年12月22日起，在東京與大阪兩地率先上市。作為一級輕便摩托車（相當於台灣50c.c.以下輕型機車），Jog E的推出可說是Yamaha為應對新環境法規所採取的應對措施。地球黃金線 ・ 11 小時前
香港宏福苑死亡數升至151人，警方和廉署拘逾20人，「四大訴求」發起人「獲准保釋」
警方表示，當中54個遺體有待辨認，受傷人數為79名，另有100個案無法追查，原因包括報案人聯絡不上，資料零碎及報案人未能提供更多資料等。BBC NEWS 中文 ・ 1 小時前
賓士入門都會休旅 GLA 大改款換上全新設計！身形更動感配多元動力
賓士旗下入門車系陸續進行大改款，繼 CLA 之後更受市場青睞的都會休旅 GLA 也將推新一代車型，搭載全新 MMA 平台打造，有望導入 GLC EV 的最新設計，整體的輪廓更加動感，進一步與 GLB 做出市場區隔，內裝則比照 CLA 鋪陳辦理。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
台南開5小時到花蓮取款 女車手遭設局落網｜#鏡新聞
台南有一名詐騙集團女車手，獨自開了5個小時的車，專程到花蓮要跟被害人面交，沒想到被害人早就報警，並且跟警方聯手抓人，等到車手要求被害人上車交款的時候，警方就從四面八方湧上前，把車手從駕駛座抓下來，而她一度還否認犯罪，不過車上也被搜出點鈔機跟其他證物，當場人贓俱獲帶回法辦。鏡新聞 ・ 1 天前
勞動基金10月大賺3千億元 新制勞退平均分紅上看4.3萬元
台股10月份驚驚漲，勞動基金運用局今（1）日公布10月最新勞動基金績效，單月賺進3,006億元，創單月新高；前10個月收益達8,595億元，收益率為12.46%，整體勞動基金規模為7兆5,646億元。其中，新制勞退基金賺5,589.1億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1,292萬戶計算，每位勞工平均帳面分紅增加至4.3萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 9 小時前
影/悚！桃園蘆竹工廠大火「電纜狂燃、巨量黑煙衝天」
桃園市蘆竹區今（30日）上午發生工廠大火，據警消的救援資訊，地點發生在龍安路二段上，上午7點10分左右獲報後，立即出動第三大隊大竹分隊人車趕往灌救，據了解現場燃燒電纜疑似為回收場，截至目前為止沒有發現有人受困，持續搶救中，巨量黑煙竄上高空的景況相當駭人，起火原因仍有待火勢撲滅後，由火調科進一步釐清。中天新聞網 ・ 1 天前
嫌犯抓到了！「夜店大亨」夏天倫遭砍殺 犯案逃逸後竟「做了這事」
即時中心／温芸萱報導有「夜店大亨」之稱的夏天倫昨（30）日晚間在台北市遭兩名男子持利器、辣椒水突襲，同行女友也被噴傷。警方獲報後立即送醫並成立專案小組，漏夜調閱監視器鎖定犯嫌，並查扣刀械、棍棒、辣椒水等證物。林姓主嫌逃逸後又自首，警方初判本案具預謀性，至於是否與夏天倫近日與前妻「名媛界大S」黃廉盈的財務糾紛有關，仍待檢警進一步釐清。民視 ・ 9 小時前
【試駕】一座展間要破億？有星巴克喝當然來這裡借Kia!feat.Kia Ceed Sportwagon
Kia全新南港展間由原廠直營、1600坪、造價上億、木質調裝潢、一樓9台新車展示、VIP 商談室、電動車專屬展區、二樓原廠中古車專區、1 & 2 樓新車及中古車交車室、1 & 2 樓服務廠共14個維修工位 & 1 天最多可維修 80 台車、電動車專屬維修工作區、電池整備中心與星巴克咖啡可以享用。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 9 小時前
香港宏福苑大火146人死轉貼新聞被抓！港警拘捕前議員和災場義工
[Newtalk新聞] 位於香港新界大埔的大型集合住宅社區宏福苑發生嚴重火災，至今共累計146人死亡，包括一名消防員殉職，目前仍有上百人情況未明，社會要求徹查聲浪不斷，有市民自發成立「大埔宏福苑火災關注組」並在網上發起連署。然而，其中一名發起人上月29日遭到警方國安處拘捕。香港警方國安處隔日又以涉嫌藉火災意圖煽動憎恨政府再拘捕一男一女，其中一人是前區議員張錦雄，另一人是在火災現場分發物資的女義工。 綜合香港媒體報導，張錦雄於11月30日晚上約7點在粉嶺寓所被捕，張錦雄曾轉載了一則關於宏福苑大火中，一名連署發起人被捕的新聞；但他只是轉載，並沒有附上其他文字。另一名被捕的李姓女子為災場義工，曾在現場呼籲災民不要胡亂將個人資料提供予不明人士。香港警方國安處日前已拘捕一名在網上成立「大埔宏福苑火災關注組」，並發起連署提出「四大訴求」的男子，香港警方國安處指控他涉嫌借火災意圖煽動憎恨政府。據了解，初步調查2宗案件暫時未有關連。 此外，知情消息人士指出，香港警方國安處訊問了一名男子，這名男子也是要求調查宏福苑大火的網路簽名連署發起人之一，「大埔宏福苑火災關注組」連署提出四大訴求包括「持續支援受災居新頭殼 ・ 9 小時前
空巴A320緊急召回6000架 全球大亂、乘客受困
空巴A320緊急召回6000架 全球大亂、乘客受困EBC東森新聞 ・ 1 天前
裕隆集團、中華汽車、格上租車 帶領台中和平區居民直達幸福
裕隆集團長期以「交通為本」落實 ESG行動方案，執行長嚴陳莉蓮關心偏鄉交通需求，公益平台「愛的里程數」整合偏鄉車輛需求，提供移動服務量能。旗下公司中華汽車透過「幸福守護計畫」協助交通部推動「幸福巴士2.0」運行，今年擴大服務場域，跨足至台灣西部，投入幸福守護專車作為台中和平雙崎社區公路運輸車輛。 台中市政府今(28)日於台中和平區舉辦「自達1路-直達幸福｣通車典禮，台中市盧秀燕市長、立法院江啟臣副院長、台中市交通局葉昭甫局長及中華汽車錢經武副總應邀出席典禮，並以「公私協力、在地同行」共同宣示「自達1路」正式通車，未來透過幸福巴士的運行將能串連大安溪、大甲溪兩溪軸線，補足沿線居民交通運輸的最後一…CarFun玩車誌 ・ 9 小時前
阿里山林鐵113歲生日慶推限定款車票 節慶列車遊程、4款票面&限量隱藏款、林鐵時光市集資訊一次看！
阿里山林業鐵路自1912年12月25日由嘉義通車至二萬平段，今年歡慶通車113週年！每年12月阿里山林業鐵路及文化資產管理處定期辦理「林鐵通車慶祝活動」，今年起改以節慶形式搭配主題列車遊程、山村特色餐席、林鐵時光市集等多元類型推廣活動，12/3中午12:00準時開賣，打造「阿里山小火車 Cheers」節慶品牌，一起參與慶祝阿里山林鐵生日！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 5 小時前