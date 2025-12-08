台中男疑被友騙頂樓墜落亡 女騎士上班路過遭砸傷

台中市 / 綜合報導

台中市北屯區一棟大樓今（8）日上午發生墜樓案，一名28歲男子從大樓頂樓墜落，過程中還波及到一名騎車上班的女騎士，造成她右膝蓋受傷。救護人員到場時，男子已經明顯死亡，媽媽接獲噩耗悲痛趕到現場，她說兒子日前遭朋友欺騙，是詐財還是感情詐騙導致他墜樓，詳細案情警方仍在釐清。

記者虞子煜說：「台中市北屯區一棟大樓，上午的時候，一名男子從頂樓墜落，墜落的瞬間，還波及到一名騎車上班的女子，造成她右膝蓋擦挫傷。」

案發時間在8日上午8點多，當時騎車的37歲女騎士，經過台中北屯區大連路，男子突然從高處墜落，女騎士的右膝蓋被打中受傷，後續經由救護人員送醫，傷勢沒有大礙。

墜落的28歲男子是大樓內的住戶，男子跟媽媽同住，上午8點20分一早出門，媽媽原本以為是要去工作，沒想到過不到半小時，8點40分就傳出墜樓意外，等到救護人員發現時，人已經明顯死亡，媽媽接獲噩耗趕到現場，還是難以接受寶貝兒子離開的消息。

男子怎麼會從樓頂墜落？根據媽媽在現場跟警消說，疑似是因為被朋友騙了承受不住，才會選擇這樣做，母子倆在這棟大樓，住了很長一段時間，男子到底是因為被朋友詐財，還是感情因素或其他原因，衍生出意外，警方說由於現場沒有發現任何字跡，目前也還沒對家屬製作筆錄，詳細動機還在釐清。

