台中男發文稱模仿殺人 遭檢警逮捕聲押

員警拿拘票上門，當場把人押上車。南投警方23日在抖音等網路社群，發現一則網路貼文，提及1219台北攻擊事件犯嫌是他哥哥，為同一個組織，聲稱將在台中賣場、影城、連鎖速食店，犯下大規模殺人行為。

檢警同日循線在台中市豐原區找到發文的羅姓嫌犯，依《刑法》恐嚇危害公共安全等罪嫌移送法辦，複訊後向法院聲請羈押。

南投縣刑大大隊長蕭榮哲說明，「經檢察官核發拘票，在台中市豐原區查獲羅姓涉案的犯嫌到案，並查扣涉案手機1支。全案訊後依《刑法》恐嚇危害公共安全等罪嫌，移送南投地檢署偵辦。」

廣告 廣告

台中市也提升防恐層級，員警仔細在舞台周邊地毯式搜查，台中市跨年晚會場地水湳中央公園，今年將投入700名警力，在周邊設立6處安檢點，且為了避免模仿台北攻擊事件行為、並加快安檢速度，首度禁止民眾攜帶行李廂、登機箱入場。

台中市第六分局西屯所所長王凱政表示，「民眾到安檢門的時候，就先把口罩拉下來。因為大型行李箱裡面，可能藏有一些物品是比較難以檢查的，禁止攜帶大型行李箱是以往沒有的措施，請市民朋友特別注意。」

另外，禁止攜帶的違禁品，還包括刀械、化學危險物品、不明粉末與液態物、可投擲發射物品以及發光氣球等；至於若有特定區域人潮快速聚集，就會及時調動警力布署，提高維安層級，陪民眾安全迎接新年。