台中男發文「原計畫大規模隨機殺人」 警方火速逮人送辦

43歲張姓犯嫌在Threads聲稱「原計畫於5時至7時進行大規模隨機殺人事件」。（三峽分局提供）

社群平台Threads近日流傳一則涉及「大規模隨機殺人」的不實貼文，內容影射捷運站特定時段將發生攻擊，並連結日前發生的台北捷運隨機殺人事件，引發民眾恐慌。新北警方接獲檢舉後迅速展開調查，確認內容純屬虛構。專案小組跨縣市追查，成功鎖定並拘提43歲張姓犯嫌到案，全案依恐嚇及危害公共安全罪嫌移送檢方偵辦。

據調查，該則不實貼文於20日出現在Threads上，內容聲稱「原計畫於5時至7時進行大規模隨機殺人事件」、「非快閃行動」、「中山站站外煙霧彈」、「板南線密閉空間」及「作案時間長達2小時」等驚悚訊息。發文者更刻意將此與19日台北市發生的攻擊事件做連結，意圖製造社會恐慌。警方認定該言論已構成恐嚇，嚴重影響公共秩序。

近日社群平台 Threads 流傳一則涉及「大規模隨機殺人」的不實貼文。（翻攝畫面）

新北市政府警察局三峽分局獲報後，立即成立專案小組蒐證。經確認貼文內容不實後，警方報請台中地方檢察署指揮偵辦，並持拘票前往台中市清水區，順利查緝張姓犯嫌到案，現場查扣涉案手機一支。

三峽分局長許再周呼籲，民眾切勿於網路散布或轉傳未經查證的訊息，尤其涉及恐嚇、暴力等內容，不僅觸法更嚴重影響社會安定。警方將持續加強網路巡查，嚴正執法以維護治安。

