台中男直播競拍玉石遇詐騙 警銀聯手成功攔阻匯款

（中央社記者蘇木春台中27日電）台中張姓男子在網路看直播競拍玉石，對方稱得標後會協助拍賣可保證獲利，他日前到銀行要匯款投資，經行員發現有異報案，警方到場確認為投資詐騙，及時阻止他匯款，避免損失。

台中市警察局第五分局今天表示，水湳派出所15日下午1時，接獲國泰世華水湳分行行員報案稱，有男子欲匯款新台幣15萬元疑遭詐騙，請警方前往協助。

經員警到場了解，張男向警方表示，他在網路上看直播競拍玉石，直播場地設於緬甸，賣方均為中國籍人士，標價也是人民幣，他先前已投入約人民幣3000元（約新台幣1萬3000餘元）試水溫，玉石商聲稱已獲利約人民幣1000元，於是準備再加碼投資新台幣15萬元。

張男提到，玉石商宣稱他先匯款競拍玉石，後續將協助對外出售，售得金額扣除原本投入款項後，保證可賺取差價。

但警方發現，張男過程中無法取得實體玉石，不清楚賣家真實身分，也不了解玉石如何售出及獲利，確認為投資詐騙。經警方解釋並舉出相關案例，他才相信自己遭詐，當場取消匯款，感謝警方與行員。（編輯：李亨山）1150127