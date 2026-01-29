台中男砍土風舞老師8刀！案發前4千字IG長文控社會不公

35歲張男持刀砍李姓婦人，隨後逃往國道遭撞重傷。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 台中市大雅區今日上午發生一起砍人案，35歲張姓男子疑因不滿教土風舞的63歲李姓女老師製造噪音，張男持刀砍殺李女8刀，導致李女傷重送醫插管治療，張男逃往國道一號，遭車輛撞斷雙腿。警方發現，張男在案發前於社群平台發表長達4千多字的貼文，控訴社會不公。

大雅警分局指出，李姓女子在大雅區龍善二街一處公園與張姓男子起糾紛，張男突然持刀攻擊，連砍8刀其中頸部傷口長達10公分，而張姓男子則從國道1號174.9公里大雅交流道北上入口闖進國道，遭車輛撞擊，雙大腿骨折、意識模糊、低血氧，送中港澄清醫院搶救。

警方調查發現，張男在案發前於Instagram發布超過4千字長文，內容提及自己因種植「火麻」遭判刑一事，由於法院認定火麻屬於大麻種類，台中地方法院判處有期徒刑5年6月，經上訴至最高法院後，全案駁回並已定讞，近期就應入監服刑。

張男在貼文中控訴司法判決不公，更點出地方制度、民代、環保單位與檢舉機制的失望，內容涵蓋公園使用、違停、噪音問題等，認為社區環境已不如以往單純。更於貼文與留言中出現「歡迎來殺人，人很多很好殺」、「殺完人就上路」等字眼。

