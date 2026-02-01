台中男突衝車道擋車 與駕駛當街扭打！雙雙進派出所

【記者鮮明／台中報導】台中市潭子區潭興路三段昨（1月31日）發生1起行車糾紛，1名王姓男子突然從騎樓衝到馬路上，與開車的林姓男子發生衝突，2人當街扭打成一團。警方到場將2人帶回派出所，雙方暫不提告，依社會秩序維護法裁處。

事後有民眾拍下畫面上傳Threads，穿著水藍色外套的王姓男子（66歲），站在車道上擋住1輛白色自小客車，白車駕駛林姓男子（29歲）下車和他理論，請他離開，但藍衣男拿出手機拍攝，沒有要離開的意思。2人隨後在車道爆發扭打，王男被林男壓制在地上，警方隨後到場處理。

目擊民眾說，經詢問附近店家，藍衣男很常會出沒於該處，常常都會喝到全身酒味，當時白車正常行駛，藍衣男突然從騎樓衝出來惡意擋車，然後兩個人就開始理論，藍衣男出手打駕駛，駕駛才反制藍衣男。

大雅警分局昨天中午12時05分接獲報案，潭子區潭興路三段民宅前有民眾發生行車糾紛，到場後將王男、林男帶回派出所釐清，警詢後，雙方均表示暫不提出傷害告訴，全案仍由警方《社會秩序維護法》相關規定函請裁處，以維護公共秩序。

另外，王男違規穿越車道，已違反《道路交通管理處罰條例》，警方依法舉發，將處新臺幣5百元罰鍰。大雅分局呼籲民眾，遇有行車糾紛應保持冷靜，切勿意氣用事釀成衝突，避免觸法，保障自身安全。

