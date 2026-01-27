台中男老闆送貨順路買刮刮樂 抱走百萬獎金

▲台彩今（27）日公告，2000萬超級紅包貳獎100萬元陸續開出，這次是位在彰化縣員林鎮的「金財霸彩券行」代理人陳莉柔描述，幸運刮中「2000萬超級紅包」100萬元。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 台彩今（27）日公告，2000萬超級紅包貳獎100萬元陸續開出，這次是位在彰化縣員林鎮的「金財霸彩券行」，代理人陳莉柔描述，幸運刮中「2000萬超級紅包」100萬元。

台彩透露，百萬獎金得主是一位中年的台中工廠男老闆，每次到員林出差送貨後都會順路到彩券行裡報到，這次中獎也是順路、隨手而為。

代理人陳莉柔指出，獎金得主當天進店後，他先試手氣刮了一張售價1000元刮刮樂，接著代理人向他介紹熱騰騰剛上市的2000元刮刮樂，他相當乾脆地請代理人幫他隨手挑選一張，沒想到竟一張就幸運刮中100萬，中獎人當場開心得直歡呼：「我受到財神爺眷顧啦！要趕緊回家跟老婆炫耀！」

今年台彩推出的「2000萬超級紅包」刮刮樂，頭獎2000萬元共有10個，二獎100萬元多達1200個，總獎金逾172億元，總獎項超過797萬個，頭獎、百萬獎個數、總獎金及總獎項與去年並列史上最多，總中獎率69.33%。

