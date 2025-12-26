台中男聖誕夜駕車自撞加水站！ 生命當場戛然而止

台中市一名62歲林姓男子於25日聖誕夜駕車時，行經大甲區不明原因衝撞到路邊的一處加水站機台，造成車輛前端嚴重毀損。警方到場時發現林男倒臥於駕駛座上，已無生命跡象。隨後，他被緊急送往醫院搶救，但仍宣告不治。

台中林男聖誕夜在大甲區駕車自撞加水站送醫不治。（圖／翻攝畫面）

據警方調查，林男並未涉及酒駕，初步判斷可能因疾病或其他因素導致事故發生。具體的肇事原因仍需由交通警察大隊進一步研判。這起事故引發社會關注，提醒民眾在駕駛過程中保持警覺。

