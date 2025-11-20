台中男肛門塞「直徑6公分瓷杯」…3天無法排便痛爆 緊急開刀取出

台中一名男子3天沒有排便肚痛難耐就醫，醫師發現他的肛門竟塞進一個直徑6公分的陶瓷杯，最後開刀取出。示意圖，圖片取自於pexels



中部一名男子因3天腹脹無法排便，肚子疼痛緊急就醫，醫師透過X光檢查，發現患者肛門內竟塞了一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，原本打算用器械夾出，但杯子表面光滑無處施力，且被大腸包住，部分腸子也缺血壞死，只好全身麻醉後手術，從腹部切開腸道才順利取出。

李綜合醫院醫師吳坤達表示，他術後詢問患者杯子到底如何進入？患者僅害羞回應，「我不知道，我不小心的」。患者到院時自述3天無法排便，腹痛難耐，因此緊急就醫求救。

吳坤達透過X光檢查，發現杯子杯口朝下堵住腸道，立即安排緊急手術。原本打算用器械直接夾出杯子，但因陶瓷表面光滑，屢次嘗試都失敗，後來改用腹腔鏡仍無法順利取出，如果強行夾取，又怕杯子破碎造成感染，最後只好剖腹，直接切開肚皮腸道，歷經2個多小時才取出，同時製作人工造口，讓患者暫時可以排便。

「真的無奇不有，連我看到也嚇一跳。」吳坤達說，患者原本打算用力排出，卻因卡住而憋了3天。其實肛門塞入異物，一般多是因好奇或尋求刺激，臨床上也曾聽過塞棒球、按摩棒、椰子等，塞進這些異物風險很高，可能造成肛門括約肌鬆弛而失禁，甚至造成腸子壞死、破裂，還可能引發腹腔感染，併發腹膜炎，有致死危機，呼籲民眾不要輕易嘗試。

