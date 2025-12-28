台中男與4友夜店通宵狂歡！直衝自撞石墩 「媽媽的」瑪莎拉蒂撞壞了

記者林意筑／台中報導

李男開著媽媽的瑪莎拉蒂酒駕自撞。（圖／翻攝畫面）

台中市西屯區驚傳酒駕自撞！今（28）日清晨5時許，有輛瑪莎拉蒂轎車行經台灣大道、惠中路口時，因不明原因自撞路邊石墩，「蹦！」一聲，瑪莎拉蒂車頭、前輪軸嚴重受損。事故發生後警方趕抵，發現事故車內5人濃濃酒氣，經酒測發現駕駛26歲李男酒測超標，後續警方將其依法移送偵辦。至於事故詳細肇事原因有待鑑定單位調查。

台中男酒駕自撞，瑪莎拉蒂車頭、前輪軸嚴重受損。（圖／翻攝畫面）

據了解，李男與一群好友3男2女共5人前往某夜店狂歡，直到今日清晨5時許時，竟直接酒駕開著媽媽名下的瑪莎拉蒂返回位於逢甲的租屋處，直直行駛於台灣大道上往逢甲方向行駛，行經惠中路口時，因不明原因直衝自撞路旁石墩，撞擊力道猛烈，車頭、前輪軸嚴重受損。

台中男行經惠中路口時，直衝自撞路旁石墩。（圖／翻攝畫面）

事故發生後警方獲報到場，發現駕駛與車內乘客面帶酒容且渾身酒氣，立即針對駕駛進行酒測，發現酒測值高達0.72mg/l，嚴重超標，由於車上4名乘客明知李男喝酒卻未制止，連帶處分，當場依法開罰車內乘客，同時吊扣李男駕照。依道路交通管理處罰條例第35條第8項，同車乘客可處6千元以上、1萬5千元以下罰鍰，後續全案已依法移送偵辦。其中有部分車內乘客因身體不適，由救護人員送往醫院檢查治療。至於事故詳情，有待警方進一步調查釐清。

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

