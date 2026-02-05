台中男蒸餃店隨機傷人 男客人鎖骨遭刺傷

熱鬧的台中市北區漢口路，一間蒸餃店4日晚間8時左右傳出傷人事件。41歲劉男與友人在店內用餐，用餐結束準備離場時突然遭隔壁桌50歲林男，拿剪刀刺向右肩鎖骨，雙方互不認識也沒有交談，行兇後隨即轉身逃逸。

當事人朋友表示，「我們起身後朋友穿完外套，我們往外面走的時候他就也起身，然後右手背著包包，左手拿著剪刀，無預警就從我朋友身上刺。」

附近民眾指出，「警察還沒來之前拿刀的人就離開了，然後救護車也來，可能有送受傷的人走。」

警方獲報派遣線上警力到場，調閱附近監視器追查犯嫌行蹤，5日凌晨2時在林姓嫌犯位於北區的住處將他逮捕。蒸餃店業者5日仍正常開店備料，對剛開業3週就遇到有顧客以利刃傷人感到很無奈，擔心營業多少會受到影響。

當事店家顏先生回應，「我在後面理貨，然後聽到動靜出來，就有後續警察到場這樣而已。生意多少都會受影響，因為畢竟我也剛開不到1個月，所以一大堆事情我也很無奈，所以我還是正常營業啦，平常心這樣子。」

台中市第二分局立人所所長江振堅說明，「成功鎖定50歲林姓男子涉有重嫌，專案小組於本5日凌晨在林嫌住處將其查緝到案，依法帶返偵辦。」

消防局表示，傷者劉男鎖骨上方約有1公分傷口，意識清楚送醫救治，無生命危險。警方則強調，林男偵詢過程答非所問精神狀態不穩，全案將依刑法恐嚇公眾、傷害罪嫌移送台中地檢署偵辦。

