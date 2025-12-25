台中男行車糾紛亮刀揮舞恐嚇 遭逮搜出11把刀下場曝

台中市一名男子今年5月在北屯區發生行車糾紛，竟拿出野外求生刀朝對方2男揮舞，警方獲報到場將他查獲並發現其身上攜帶11把長短刀子，近日遭依恐嚇罪判處拘役30天。

台中地方法院。（圖／翻攝畫面）

判決指出，歐陽姓男子5月8日晚上7點騎機車外出，行經北屯區太原路與建和路口時，與另一輛機車差點發生擦撞，對方騎士賴姓男子與乘客陳男出口嗆聲，雙方一路又騎到太順路與樹孝路口，歐陽男趁停等紅燈時從腰際抽出野外求生刀朝2人揮舞。

轄區警方獲報趕赴現場當場將歐陽男逮捕，除了查扣犯案用野外求生刀外，還在他身上搜出另外10把刀，包括3把折疊刀、2把軍刀、2把彈簧刀、爪刀、瑞士刀及半彈折疊刀，全部也一併查扣歐陽男應訊時稱沒有恐嚇對方，當時是覺得對方要攻擊他才會拔刀自保。

檢方偵結後依恐嚇危安罪起訴，並建請法院沒收11把刀；案經台中地院審理，法官審酌歐陽男於庭訊時坦承犯行，但因行車糾紛就拿刀恫嚇他人具危險性，最後判拘役30日、得易科罰金；另沒收犯案用野外求生刀，其中1把刀屬管制刀械由檢方依法偵辦，其餘查扣刀械與案件無關未沒收。

