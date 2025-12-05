台中男衝泳池對童開槍 蔡其昌批消息竟封2個月 議員轟盧秀燕施政無能、粉飾太平

台中男持槍闖游泳池對童開槍，立委蔡其昌批消息竟封2個月，周永鴻、陳淑華議員痛批，台中市長盧秀燕不聞不問、粉飾太平，只想著購物節包裝自己。 圖：金大鈞/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 台中市驚傳10月10日發生泳池槍擊未遂案，一名29歲陳姓男子喝下20包毒咖啡後，持槍闖入西屯區一家游泳學校，跳進游泳池對6歲女童、7歲男童及教練扣板機，所幸槍枝未擊發，但事件在12月3日台中地檢署起訴後才曝光。對此，民進黨立委蔡其昌、議員周永鴻、陳淑華痛批，台中市長盧秀燕竟不聞不問、粉飾太平，只想著購物節包裝自己。

蔡其昌4日痛批，這驚悚事件竟封鎖消息2個月才讓市民知道？身為一個父親，他聽聞此事直覺驚恐、荒謬，台中市府竟然默不作聲，這是市長盧秀燕的責任。

廣告 廣告

周永鴻直言，10月發生的持槍攻擊案，竟然到12月才被揭露！若不是檢方起訴，台中市民還要被蒙在鼓裡多久？要不是天佑孩子發生卡彈，差點就造成家破人亡的悲劇。加上3日北區又發生「黑輪店掉出衝鋒槍」的離譜事件，市民不禁要問，到底還有多少重大刑案被市府「壓」下來？ 呼籲盧秀燕不要再粉飾太平，誠實面對治安漏洞，還給市民知的權利與免於恐懼的生活。

陳淑華砲轟，這麼離譜的槍擊幼童嚴重治安事件，盧秀燕卻不聞不問！盧秀燕施政無能，毫無能力面對治安問題，只會想著購物節包裝自己。她強調，台中的治安不能靠運氣，盧秀燕不管不顧，盧秀燕沒有能力，「我們必須自力救濟！我們要換一個有能力的市長！」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

內政部下令封鎖小紅書1年 他大讚：政府終於硬起來！小粉紅及紅統人士要崩潰了

翁曉玲提案「貪污5萬不罰」律師轟亂修法：以後公務員收賄推49999方案？