台中男衝泳池開槍2童陷恐慌 盧秀燕：後續關懷輔導由家長決定

台中市長盧秀燕表示，警方處理泳池事件SOP是正確的，至於2名兒童是否要接受輔導，「由家長決定」。(記者蔡淑媛攝)

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中在國慶日當天有歹徒吸毒後竟持槍闖進一家民間游泳學校，並對教練、2名孩童扣扳機，幸未擊發，事件竟遲至本月3日因台中地檢署起訴書才曝光，各界撻伐，警方卻說是因兒少法保護兒童才未說明，議員蔡耀頡痛批根本是「雙標！」警方事後未通報教育局和社會局做事後關懷輔導，盧秀燕則指，「要不要後續關懷由家長決定！」

台中陳姓男子在國慶日當天喝了毒咖啡包後，攜帶1把手槍和26顆子彈闖入西屯區1間游泳學校，當時泳池中只有葉姓教練指導小兄妹6歲女童、7歲男童練習，陳嫌卻跳入泳池逼近，拿起手槍拉滑套扣扳機，所幸未擊發，接著又繼續持槍到停車場，敲破蔡姓民眾的自小客車擋風玻璃，車內當時還有未成年女童，嚇壞現場民眾，直到員警趕到將他制伏送辦。

蔡耀頡今在議會質詢指，盧市府辯稱是因兒少法要保護兒童才未提及陳嫌跳泳池對教練、2孩童扣扳機，他再問教育局長蔣偉民、社會局長廖靜芝是否接到警局通報兒少保護和轉介輔導通知，2人則說要回去查，顯見警方根本沒通知兒少保護關懷輔導，2童至今仍陷於恐慌。

蔡耀頡進一步批警方是「雙標」，案發時陳嫌對游池2童舉槍扣扳機，接著又去停車場敲破車窗，當時車內有對母子，隔天卻僅對外說明車內有車主和未成年兒童，但對泳池孩童事件卻隻字不提，否則依盧市長習慣，一定會表揚護童教練，質疑盧市府對此事件就是「蓋牌」重大治安事件。

對此，盧秀燕表示沒有蓋牌，強調警方的SOP是正確的，對兒少事件不宜敲鑼打鼓，讓人面臨龐大壓力，至於2名兒童是否要接受輔導，「由家長決定！」

台中市議員蔡耀頡(右)、江肇國批盧秀燕雙標，蓋牌重大兒少治安事件，警方事後又未通知教育局、社會局輔導關懷。(記者蔡淑媛攝)

