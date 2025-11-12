台中男要小吃店「請吃飯」被拒絕！ 竟丟菜刀砸店3人受傷
這起暴力事件發生在11日晚間11點多，地點位於台中市東區東英路與十甲路口附近的一家自助餐店。根據警方調查，36歲的楊姓男子因為飢餓走進店內，向林姓女店員詢問是否能請他吃飯，但遭到對方拒絕。
楊男被拒絕後，先是在店內碎念「沒有同理心」等言語，並開始出言騷擾店員。當時正在店內用餐的曾姓男客人見狀，上前勸阻楊男的行為。不料，楊男情緒瞬間失控，竟然拿起店內食物丟向曾姓客人，雙方隨即發生肢體衝突，並一路追逐到店外。
楊男在店外稍作停留後，再度返回店內進行破壞。他不僅掀翻整桌的菜盤，造成現場一片狼藉，更進一步對店內人員施暴。根據現場目擊者表示，楊男總共毆傷了3名店員和1名客人。最令人驚恐的是，楊男在暴怒之下，竟然拿起店內的菜刀丟向店員，所幸沒有擊中任何人，否則後果不堪設想。
混亂中，鍾姓男子和其他路人見義勇為，合力協助控制住失控的楊男，避免他繼續施暴。警方在接獲報案後，僅花費4分鐘就趕抵現場，立即將楊男壓制並依現行犯逮捕。
警方調查後表示，楊男與店家人員及在場客人均不相識，純粹是因為討不到飯吃而情緒失控翻臉。經檢測，楊男當時並沒有飲酒或施用毒品的情況，顯示其暴力行為並非受到酒精或毒品影響。
這起事件造成店家嚴重損失。根據店家初步估算，店內物品損失約達5萬元，包括被破壞的餐具、食物以及店內設備。至於因為事件導致的營業損失，目前仍無法估計具體金額。
警方在完成偵訊後，將楊男依傷害罪、毀損罪、妨害自由罪以及妨害名譽罪等多項罪名，移送台中地檢署偵辦。檢方將根據相關證據和受害者的傷勢鑑定報告，決定後續的起訴方向。這起因為一頓飯引發的暴力事件，再次凸顯社會邊緣人的生存困境，以及情緒管理的重要性。
