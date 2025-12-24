台中男討債持刀刺傷前老闆頸部 逃逸2小時落網

（中央社記者趙麗妍台中24日電）張姓男子因與前老闆陳男有債務糾紛，今天上午持刀到台中豐原陳男父親家，見到陳男後朝其頸部刺一刀隨即逃逸，陳男父親目睹兒子遭刺，警方2小時內逮捕張男。陳男在院治療。

25歲張姓男子曾在37歲陳姓男子開設的烤漆廠工作，2人有工作和投資的金錢糾紛。因陳男常到父親在豐原區豐南街的租屋處，張男今天上午帶著水果刀前往陳父租屋處，因陳男不在，張男將刀子抵在陳父脖子，要求他致電陳男回家。

當陳男一進屋，張男就用水果刀往其脖子刺一刀，隨後騎車逃逸，陳父目睹兒子遭刺。台中市消防局接獲報案，派員趕抵現場，陳男疑因失血過多，現場沒有呼吸心跳，送醫急救後恢復生命徵象，目前在醫院治療。

警方於上午9時11分接獲通報，立刻成立專案小組，調閱監視器追查。上午11時，警方在神岡區神洲路旁查獲張男，將張男帶回分局釐清犯案動機。張男供稱，犯案用的水果刀已在逃亡途中丟棄，警方循線找回。警方將朝殺人罪嫌偵辦，詢後移送台中地檢署偵辦。（編輯：張雅淨）1141224