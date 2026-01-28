台中男警同志會館釣魚執法 作家嗆：七期那麼多大尾怎不去臥底？

台中市警察局第六分局昨對外宣布，警方假扮客人到西屯區同志會館蒐證，此新聞曝光引起許多網友批評。（翻攝自Google地圖）

台中市警察局第六分局昨（27）日對外宣布，警方假扮客人到西屯區同志會館蒐證，全案依妨害風化、違反社會秩序維護法等罪嫌，將負責人、2名客人送辦。這則新聞曝光後，在網路上引起許多反彈聲音，台灣基地協會、台灣同志諮詢熱線協會等民團也是出聲明，譴責台中市警察局違反偵查不公開原則及欠缺多元性別敏感度，知名作家唐墨也po文，想不到2026年還可以看到警察臥底同志會館釣魚執法的事件，他更向台中警察嗆聲「七期那麼多大尾的，你怎麼不去臥底一下？」

廣告 廣告

台中市警察假扮客人到同志會館釣魚執法事件昨天曝光後，有許多網友湧入新聞下方批評，「釣魚執法的台中」「酒店玩得比這瘋，怎麼不抓？」「老虎不抓，抓一下毛毛蟲，真是辛苦」「抓不到壞人嗎？」「請問犯了什麼法？？列出來給大家看看究竟犯了什麼刑法？？警察跟市長是在作秀嗎？？」「抓詐騙沒撇步。整天抓這種不痛不癢的」「台中的警察只能辦這種案，其他辦不到吧」。

對此，台灣基地協會、台灣同志諮詢熱線協會及台灣性產業勞動者權益推動協會等民團也發出聲明，譴責台中市政府警察局違反偵查不公開原則及欠缺多元性別敏感度，並指相關報導內容多次以「犧牲自我」「生理上無法接受」等詞彙，形容員警臥底執法之情境，該等語言不僅帶有對同志社群嘲諷與貶抑，更反映出執法體系於性別、性傾向及性別認同議題上，存在明顯之性別敏感度不足。

聲明中也補充提到，一般而言，三溫暖、發展場及同志會館，係提供不特定男同志社群支付公開且定額之入場費，並得自由使用館內設施，其主要功能在於交友聯誼、盥洗及休憩，與一般常見之會館、旅宿或俱樂部型態，並無本質差異。

唐墨昨天也在臉書po文談及此事，「想不到2026年還可以看到台中警察臥底男同志會館進行釣魚執法的事件。」他直呼都什麼年代了，警察還在自豪用釣魚執法抓男同志，「台中媽媽現在是連同志聚集在自己的小房間裡面要幹嘛都要插手就對了？」

唐墨更不滿嗆聲，如果是大庭廣眾就算了，拿釣魚臥底這種手段用在對付同志性少數，「警察不會覺得自己太娘砲太丟臉嗎？」「七期那麼多大尾的，你怎麼不去臥底一下？」

更多鏡週刊報導

牛煦庭問不在籍投票 游盈隆：九合一實施肯定是場災難

黃國昌宣布民眾黨新人事命令！柯文哲正式回歸 新工作內容曝光了

健檢2小時被緊急通知！ 百萬網紅DK曝老婆疑似長惡性腫塊