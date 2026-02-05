台中男買便當「5個725元」轟太貴 店家神打臉…結局尷尬了

【緯來新聞網】物價不斷上漲，讓民眾叫苦連天。台中一名男子中午到自助餐店買了5個便當，沒想到一共725元，昂貴的價格讓他覺得不合理。對此，店家見狀馬上出面打臉，掀起熱議。

台中一名男子抱怨自助餐太貴，5個便當要價725元。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO在臉書「爆料公社」社團抱怨，今（5日）買了5個便當，總共被收725元，等於一個便當145元，令他不敢置信，不斷飆罵髒話，白眼翻到外太空去。



約莫過了2個半小時，店家發文做出回應，提到男子還另外單點了2條肉魚，要對方下次一起拍照出來，否則會讓人誤會，「讓你覺得貴，你可以跟我們反應一下，會跟你解釋金額」，並道歉讓他有不好的購物體驗。

廣告 廣告

男子抱怨慘遭店家打臉。（圖／翻攝自爆料公社）

店家解釋，男子點的排骨飯金額是125元，總共5個是625元，裡面包含15元的蛋，而肉魚單點一條50，2條共100元，因此加起來是725元，牆面有價目表，同時也有監視器畫面，若有疑慮可以討要。

店家解釋金額，並向男子道歉。（圖／翻攝自爆料公社）

店家坦言，現在物價什麼都漲，雞蛋也漲翻天，本來賣10元，但最近蛋商一直漲價，不得已漲到15元，如果降價會調整回10元，「最近物價漲到，我也想在外太空翻白眼」。



貼文曝光後，引發一陣討論，網友紛紛一面倒支持店家：「不用解釋啦，直接嗆奧客就可以了」、「翻車現場」、「幫店家推一個」、「這其實算很便宜了」、「辛苦了店家，现在物價真的有貴，碰到這些事，也會心累」。另外，發文的男子也在底下留言：「明白！我刪文了！」遭到其他網友嗆爆，「所以不跟店家道歉嗎？」、「明白啥？所以原本自己買多少不知道？」

男子留言表示已經刪文了。（圖／翻攝自爆料公社）

更多緯來新聞網報導

陳小春捲入詐騙案！假同事瞎掰辦演唱會吸黑錢535萬遭逮

盧廣仲幹話連篇自爆緋聞對象 開唱倒數被疑搞飢餓行銷