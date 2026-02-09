台中男賓士停路邊「遭砸車爆窗」民眾驚：過年前來亂

台中市南區五權南路與忠明南路口昨晚10時許發生一起砸車事件。根據台中市警察局第三分局表示，33歲王姓車主報案指出，其停放在路邊的轎車遭人惡意破壞，全車的擋風玻璃及車窗玻璃都被砸爛，損失慘重。

王姓男子在事發後隨即在社群平台Threads發文，情緒激動地表示「到底有什麼深仇大恨啊」，對於愛車遭此破壞感到相當憤怒與不解。照片顯示，該輛轎車的前後擋風玻璃及四面車窗玻璃全部碎裂，玻璃碎片散落一地，車輛幾乎無一處完好。

警方接獲報案後立即展開調查。根據初步了解，此案疑似為金錢債務糾紛所引發。調查人員透過現場監視器畫面及相關跡證分析，發現嫌犯是單獨一人開車到場犯案。目前警方已經鎖定特定對象，正積極追緝當中。

第三分局強調，全案將依恐嚇罪及毀損罪等相關法條進行偵辦。警方表示，對於任何破壞社會秩序的犯罪行為絕對零容忍，將依法嚴辦到底。同時呼籲民眾，遇有糾紛爭議應理性溝通，或循合法管道處理，切勿因一時衝動而觸犯法律。

此類因債務糾紛引發的報復性破壞案件，在都會區時有所聞。法律專家提醒，砸毀他人車輛不僅需負擔民事賠償責任，更可能面臨刑事毀損罪責，最重可處2年以下有期徒刑。若涉及恐嚇行為，刑責更重。民眾應以理性方式處理債務問題，避免觸法得不償失。

